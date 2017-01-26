محموله قاچاق ۳۹۰ میلیون ریالی در ایرانشهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری طی چند مرحله موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل انواع لوازم تزئیناتی خودرو، سیگار خارجی، لاستیک و باطری خودرو، انواع قرص و دارو ، لوازم آرایشی بهداشتی و انواع مواد خوراکی با برند خارجی به ارزش ۳۹۰ میلیون ریال شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر با اشاره به دستگیری پنج متهم و توقیف پنج دستگاه خودرو در این راستا تصریح کرد: رانندگان خودرو به همراه کالاهای کشف شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: مبارزه با پدیده شوم قاچاق از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری در بحث کالای قاچاق، در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی، تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود.