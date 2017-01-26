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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد:

محموله قاچاق ۳۹۰ میلیون ریالی در ایرانشهر توقیف شد

محموله قاچاق ۳۹۰ میلیون ریالی در ایرانشهر توقیف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی ایرانشهر از توقیف محموله کالای قاچاق به ارزش ۳۹۰ میلیون ریال در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری طی چند مرحله موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل انواع لوازم تزئیناتی خودرو، سیگار خارجی، لاستیک و باطری خودرو، انواع قرص و دارو ، لوازم آرایشی بهداشتی و انواع مواد خوراکی با برند خارجی به ارزش ۳۹۰ میلیون ریال شدند. 

فرمانده انتظامی ایرانشهر با اشاره به دستگیری پنج متهم و توقیف پنج دستگاه خودرو در این راستا تصریح کرد: رانندگان خودرو به همراه کالاهای کشف شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: مبارزه با پدیده شوم قاچاق از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری در بحث کالای قاچاق، در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی، تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود.

کد مطلب 3888215

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