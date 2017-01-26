رونق اقتصادی وبهبود معیشت مرزنشینان گیلان اولویت اصلی مرزبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیاست سپهری ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه بین المللی احداث پل ریلی و راه آهن مرزی آستارای جمهوری اسلامی ایران و آستارای جمهوری آذربایجان اظهار کرد: بهر برداری از راه آهن ایران و آذربایجان در مرز آستارا به ایجاد اشتغال دراین شهرستان مرزنشین کمک می کند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل روستانشینان منطقه مرزی باغچه سرا درجریان احداث راه آهن آستارا-آستارا افزود:نگهداری و پایداری امنیت در مناطق مرزی شهرستان آستارا در گیلان، نتیجه همکاری و ارتباط تنگاتنگ مردم با مرزبانان است.

سرهنگ سپهری ضرورت توجه به تقویت وبهبود وضع معیشتی مرزنشینان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اهتمام به امر انسداد مرزها، ممانعت از ورود وخروج کالاهای قاچاق، جلوگیری از تردد غیر مجاز مرزی و تعامل و همکاری دو جانبه با مرزنشینان جزو اهداف اصلی مسوولیت مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی گیلان با تاکید بر اینکه مرزنشینان نقش مهمی درتامین امنیت مرزها دارند، تصریح کرد:حقوق مرزنشینان و مشکلات ساکنان حریم مرزی در آستارا باید با در نظر گرفتن شاخص های خاص و مبتنی بر واقعیت ها و تناسب آن با شرایط روز حفظ و رفع شود.

وی افزود: خوشبختانه مرزنشینان خطه مرزی آستارا در آرامش کامل به زندگی خود ادامه می دهند و دغدغه امنیت مرزی در این شهرستان مرزنشین کشورمان وجود ندارد.

سپهری ادامه داد:برای کنترل و تامین امنیت مرزی، مرزبانان کشور به خصوص در استان گیلان زحمات زیادی می کشند و در سایه تلاش آنها، مرزهای کشورمان در شمال استان گیلان، جزو سرحدات امن محسوب می شود.

فرمانده مرزبانی گیلان مرز ایران و جمهوری آذربایجان را یکی از مرزهای با ثبات کشور دانست و گفت: مهمترین راهبرد مرزی ایران برقراری ثبات و امنیت در مرز هاست.

وی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را مرزهای دوستی و صمیمیت عنوان و خاطرنشان کرد: مناسبات مرزبانان دو کشور در منطقه مرزی آستارا در حد مطلوبی قرار دارد.