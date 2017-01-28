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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

هفته هجدهم بوندس لیگا؛

بایرن مونیخ به سختی وردربرمن را برد/ ۳ امتیاز خانگی برای لایپزیگ

بایرن مونیخ به سختی وردربرمن را برد/ ۳ امتیاز خانگی برای لایپزیگ

صدرنشین رقابتهای فوتبال بوندس لیگا در هفته هجدهم این مسابقات برابر وردربرمن به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که طی آن در یکی از دیدارهای مهم تیم بایرن مونیخ در زمین وردربرمن به برتری ۲ بر یک دست پیدا کرد.

در این بازی آرین روبن (۳۰) و دیوید آلابا (۴۶) برای بایرن گلزنی کردند. تنها گل تیم وردربرمن را نیز مکس کروزه در دقیقه ۵۳ به ثمر رساند.

باواریایی ها با این پیروزی خارج از خانه ۴۵ امتیازی شدند و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کردند.

تیم برمن اما شرایط متفاوتی دارد. این تیم با الکساندر نوری، مربی ایرانی الاصل خود در امتیاز ۱۶ باقی ماند و همچنان یکی از کاندیداهای سقوط به شمار می رود.

لایپزیگ، نزدیکترین تعقیب کننده بایرن مونیخ نیز روز شنبه در خانه برابر هوفن هایم ۲ بر یک پیروز شد تا جمع امتیازاتش را به عدد ۴۲ برساند و فاصله ۳ امتیازی خود با بایرن را حفظ کند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* وولفسبورگ یک - آگزبورگ ۲
* وردربرمن یک - بایرن مونیخ ۲
* دارمشتات یک - کلن ۶
* لایپزیگ ۲ - هوفن هایم یک
* اینگول اشتات ۳ - هامبورگ یک

کد مطلب 3888442

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