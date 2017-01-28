برنامه انجمن عکاسان سینما برای عکاسانی که به پلاسکو رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن عکاسان سینمای ایران در پی فاجعه پلاسکو قصد دارد تا با برگزاری مراسمی از عکاسانی که وظیفه اطلاع رسانی را با عکس هایی که از این رخداد به ثبت رسانده اند، تجلیل کند.

در متن بیانیه انجمن عکاسان سینمای ایران آمده است: «فاجعه پلاسکو و به شهادت رسیدن تنی چند از آتش نشان های عزیز کشورمان در این حادثه، قلب تمام ایرانیان را غرق در اندوه کرد و با هیچ جمله ای نمی توان فداکاری آنها را ارج نهاد. از ساعات ابتدایی این رخداد هر روز و هر لحظه عکاسان خبری پر تلاش رسانه ها با پوشش لحظات نفس‌گیر این اتفاق همراه بودند و همپا و همقدم تصاویر فراموش نشدنی را به ثبت رساندند.

انجمن عکاسان سینمای ایران قصد دارد طی مراسمی از تلاش های عکاسان رسانه هایی که نقشی پررنگ و به سزا در پوشش این واقعه تلخ داشتند قدردانی کند، به همین منظور با هماهنگی دبیران محترم سرویس عکس خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری و اعلام اسامی عکاسان از سوی آنها به انجمن عکاسان سینمای ایران، عکس ها جمع آوری شده و همزمان مراسمی با حضور هنرمندان کشور، از عکاسانی که در این رویداد حضور داشتند تجلیل خواهد شد و پس از آن عکس های چاپ شده، با امضای هنرمندان به رسم یادبود طی مراسمی به ایستگاه های آتش نشانی تقدیم می شود.»