به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «یادداشت هایی درباره کافکا» نوشته تئودور آدورنو روز سه شنبه ۱۲ بهمن در قالب نشست هفتگی شهر کتاب در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
کتاب «یادداشتهایی درباره کافکا» نوشته تئودور آدورنو به تازگی با ترجمه سعید رضوانی منتشر شده است. کافکا را شاید تاکنون هیچکس به گستردگی آدورنو تفسیر نکرده باشد.
فارغ از آنکه تا چه اندازه با گفتههای او درباره نویسنده نامور آلمانی زبان موافق باشیم، وسعت پهنهای که وی در آن، معنا و تا حدودی صورت آثار کافکا را شرح میدهد، تحسینبرانگیز است. تصویری که «یادداشتهایی درباره کافکا» در مجموع از خالق محاکمه و قصر میسازد، متشکل است از قطعاتی پرشمار که هر یک وجهی از هنر و اندیشه وی را بازتاب میدهد و او را با شخصیت یا مکتبی مرتبط میکند.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «یادداشتهایی درباره کافکا» اختصاص دارد که با حضور مصطفی مهرآیین و سعید رضوانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود به آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.
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