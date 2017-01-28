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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

جام حذفی انگلیس؛

ادامه ناکامی های تیم لیورپول/شاگردان کلوپ به ولورهمپتون هم باختند

ادامه ناکامی های تیم لیورپول/شاگردان کلوپ به ولورهمپتون هم باختند

تیم فوتبال لیورپول با شکست خانگی برابر وولورهمپتون در رقابتهای حذفی انگلیس نتوانست خود را از بحران خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول روز شنبه در چارچوب رقابتهای FA Cup میزبان وولورهمپتون بود و برابر این تیم شکست ۲ بر یک را متحمل شد. این دیدار در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد.

برای ولورهمپتون در این مسابقه ریچارد استرمن (۱) و آندریاس ویمان (۴۱) موفق به گلزنی شدند. اوریجی در دقیقه ۸۶ زننده تنها گل تیم لیورپول بود.

شاگردان یورگن کلوپ پس از شکست برابر ساوتهمپتون در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه و نیز نتایج نه چندان خوب هفته های اخیر در لیگ برتر، با این شکست همچنان در بحران باقی ماندند.

لیورپول با این باخت از گردونه جام حذفی نیز کنار رفت.

کد مطلب 3889474

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