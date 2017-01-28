انعقاد ۱۱۴هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طبق روال معاملات آتی سکه، سررسید آبان سال ۹۶ یعنی دورترین موعد تحویل بازار آتی به عنوان پرطرفدارترین سررسید لقب گرفت به نحوی که معامله گران ۹۴هزار و ۸۶۴ قرارداد را به ارزش ۱۲هزار و ۹۵۱میلیارد ریال در این موعده تحویل به ثبت رساندند.

در رتبه دوم معاملات هفتگی آتی سکه، سررسید شهریور سال آینده قرار گرفت؛ در این سررسید ۱۴هزار و ۳۱۵ قرارداد به ارزش یک هزار و ۹۰۳میلیارد ریال منعقد شد. قرارداد تحویل اسفند امسال نیز با ثبت ۲هزار و ۷۷ قرارداد به ارزش ۲۵۱ میلیارد ریال در مکان سوم پرمعامله ترین سررسید بازار آتی سکه قرار گرفت.

به همین ترتیب دو سررسید تیر و اردیبهشت ۹۶ به ترتیب با یک هزار و ۸۰۳ قرارداد به ارزش ۲۳۳میلیارد ریال و یک هزار و ۲۳۳قرارداد به ارزش ۱۵۴میلیارد ریال در انتهای جدول بازار آتی سکه قرار گرفتند.

نگاهی به آخرین روز معاملاتی

بررسی معاملات آتی سکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (پنجشنبه) بیانگر آن است که در مجموع ۱۱هزار و ۹۶۹قرارداد منعقد شده است.

براساس آمار معاملات، سکه تحویل اسفند ماه با ثبت قیمت یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان، کاهش ۳۹ صدم درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که قرارداد تحویل اردیبهشت ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان افت ۴۸ صدم درصدی را به ثبت رساند. از سویی سکه تحویل تیر سال آتی با نرخ یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به فروش رسید و با کاهش ۳۳ صدم درصدی همراه شد. همچنین سررسید شهریور ماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۳۲۲ هزار تومان معامله و افت ۳۱ صدم درصدی را تجربه کرد و در پایان نیز سررسید آبان سال ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۳۵۷ هزار تومان معامله شد و کاهش ۲۶صدم درصدی را به ثبت رساند.

اگر از چه نوسانات سکه در بازار نقدی طی هفته گذشته کاسته شده بود، اما انتهای هفته گذشته برخلاف انتظارات معامله‌گران داخلی بهای اونس در بازارهای جهانی به زیر مرز هزار و ۲۰۰ دلار رسید و تغییرات رو به پایینی را برای بهای سکه ایجاد کرد.