قاضی آمریکایی فرمان ترامپ را موقتا لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «آن دانلی» قاضی فدرال، شنبه شب حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه ۱۰۰ تا ۲۰۰ مسلمانی که دارای ویزای معتبر بوده و اکنون در نتیجه حکم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در فرودگاههای آمریکا سرگردانند، می توانند به این کشور وارد شوند.

ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا را صادر کرد، ۱۲ پناهجو در فرودگاه JFK بازداشت شدند و دو نفر از آنها ساعاتی بعد آزاد شدند. صدها نفر در اعتراض به این اقدام در نزدیکی این فرودگاه تجمع کردند.

گزارشها حاکی از آن است که در عرض چند ساعتی که از صدور این فرمان گذشته، دهها سیاستمدار آمریکایی به آن اعتراض کرده و آن را نافی ارزشهای آمریکایی دانسته اند. برای نمونه، «جرالد نادلر» و «نیدیا ولازکوئز» که هر دو از نمایندگان جمهوریخواه کنگره هستند در بیانیه ای ضمن اعتراض به فرمان رئیس جمهور اعلام کردند:«چنین چیزی نباید در آمریکا اتفاق بیفتد. ما نباید شاهد تک تک آزاد شدن پناهجویان باشیم». فرماندار ویرجینیا نیز در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «ما نمی توانیم چنین فعالیتهایی را تحمل کنیم».

در پی صدور این فرمان، اتباع هفت کشور عنوان شده در دستور رئیس جمهور، که از فرودگاههای کشورهای اروپایی قصد سفر به آمریکا را داشتند از این کار بازداشته شدند.

بر اساس دستوری که دونالد ترامپ دیروز صادر کرد، اتباع کشورهای عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی و یمن حتی اگر ویزای معتبر داشته باشند نمی توانند به خاک آمریکا وارد شوند. همچنین، برای مسافرانی که از این کشورها قصد ورود به آمریکا را دارند، طی سه ماه آینده ویزا صادر نخواهد شد. این اقدام رئیس جمهور آمریکا اعتراض رهبران بسیاری از کشورها جهان را در پی داشته است.