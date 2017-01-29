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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۵

قبل از مراسم تحلیف ترامپ؛

افشای هک شدن سه روزه دوربین های مداربسته پلیس واشنگتن

افشای هک شدن سه روزه دوربین های مداربسته پلیس واشنگتن

هکرها با نفوذ به شبکه دوربین های مداربسته شهر واشنگتن توانستند ۷۰ درصد از این دوربین ها را هک کرده و ضبط تصویر توسط آنها را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این اتفاق هشت روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور جدید ایالات متحده رخ داد و سه روز ادامه یافت.

تداوم این وضعیت مقامات مسئول در این شهر را وادار به خاموش کردن تمامی دوربین های نظارتی و نصب مجدد نرم افزارهای مربوطه و سپس راه اندازی دوربین های مذکور کرد.

مقامت مسئول می گویند این رویداد باعث شد تا دوربین های نظارتی پلیس از ۱۲ تا ۱۵ ژانویه قادر به ضبط هیچ تصویری نباشند. حمله سایبری مذکور ۱۲۳ دوربین از ۱۸۷ دوربین نظارتی شهر از کار انداخت و هکرها با نصب باج افزار بر روی آنها خواستار دریافت پول برای حل مشکل بودند که البته این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.

نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند که این رویداد تاثیری بر امنیت عمومی شهر یا مردم نداشته است. همچنین این حمله منجر به نفوذ به شبکه های رایانه ای شهر واشنگتن نشده است. تحقیقات برای شناسایی عوامل حمله مذکور هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

این حمله اولین بار در ۱۲ ژانویه و زمانی شناسایی شد که چهار دوربین نظارتی در شهر واشنگتن از کار افتاد و دو نوع باج افزار بر روی این دوربین ها شناسایی شد.

کد مطلب 3890275

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