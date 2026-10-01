سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت استمرار حضور مردم در میدان اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر تداوم قدرتمندانه حضور مردم در میدان‌ها تأکید کرده‌اند و همه باید تلاش کنند این اجتماعات با قدرت ادامه پیدا کند و نقاط ضعف احتمالی نیز برطرف شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دفاع مقدس بر تقویت میدان‌های حضور مردمی تأکید داشته‌اند و لازم است مردم با دقت این پیام‌ها را دنبال کرده و نسبت به تحلیل و عمل به توصیه‌های معظم‌له اهتمام داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، نقش بانوان در عرصه‌های مختلف است؛ به گونه‌ای که ایشان تصریح کرده‌اند بانوان در برخی عرصه‌ها حضور دلیرانه خود را از مردان نیز فراتر برده‌اند.

صنعتکار تصریح کرد: حضور بانوان در تجمعات، راهپیمایی‌ها و عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاع از کشور جایگاه مهمی دارد و این حضور نشان‌دهنده نقش مؤثر زنان در تحولات اجتماعی و صیانت از ارزش‌های جامعه اسلامی است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به حضور چندماهه مردم در میدان‌ها و خیابان‌های سراسر کشور، بر استمرار این حضور تأکید کرده‌اند و یکی از اهداف آن را تقویت روحیه رزمندگان اسلام و ایجاد هراس در میان دشمنان عنوان کرده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از مسائل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، گرانی و ایجاد برخی نارضایتی‌ها، زمینه کاهش حضور مردم در میدان‌ها را فراهم کند، اما مردم با هوشیاری و بصیرت اجازه نخواهند داد این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

صنعتکار اضافه کرد: دشمنان تلاش دارند با استفاده از عناصر نفوذی و جنگ رسانه‌ای، اجتماعات مردمی را تحت تأثیر قرار دهند و در این شرایط باید مراقب باشیم که با برخی غفلت‌ها، ندانم‌کاری‌ها یا اقدامات نادرست، زمینه تضعیف وحدت و انسجام جامعه فراهم نشود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، افزایش حضور مردم در میدان‌ها و تقویت این اجتماعات است و امروز وظیفه همه ما این است که با انسجام و اتحاد، برای پرشورتر برگزار شدن این برنامه‌ها تلاش کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به حضور گسترده مردم در طرح «جان‌فدایان» گفت: پس از اعلام ثبت‌نام جان‌فدایان، میلیون‌ها نفر در مدت کوتاهی برای اعلام آمادگی خود اقدام کردند که این حضور گسترده، نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و آمادگی آنان برای دفاع از کشور است.

صنعتکار با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌ها در برابر دشمنان اظهار کرد: امروز جریان مقاومت در منطقه با وجود فشارها و مشکلات فراوان، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و ملت‌های مقاوم نشان داده‌اند که برخورداری از امکانات مادی، تنها عامل تعیین‌کننده در برابر دشمنان نیست.

وی افزود: تجربه ملت‌هایی مانند یمن نشان داد که ایستادگی و مقاومت می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ نیز اثرگذار باشد و آنچه موجب استمرار این مقاومت شده، ایمان، اراده و اتکا به خداوند است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن خاطرنشان کرد: دشمن در عرصه نظامی با مقاومت ملت‌ها و نیروهای جبهه مقاومت مواجه شده و اکنون تلاش می‌کند از طریق رسانه و ایجاد اختلافات داخلی، اهداف خود را دنبال کند.

صنعتکار تصریح کرد: در کنار مقابله با توطئه‌های دشمن، مسئولان نیز باید مشکلات مردم از جمله مسائل اقتصادی، گرانی، تورم و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را با جدیت مدیریت کنند تا دشمن نتواند از مشکلات موجود برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان استفاده کند.

وی بیان کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند، انقلاب اسلامی با وجود همه دشمنی‌ها و فشارها به مسیر خود ادامه خواهد داد و تلاش دشمنان تنها موجب افزایش هزینه‌ها و سختی‌های مسیر خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، هوشیاری و حضور مردم نیاز داریم و اگر ملت ایران با همین روحیه در میدان بماند، دشمنان نخواهند توانست به اهداف خود دست پیدا کنند.

صنعتکار اضافه کرد: باید تلاش کنیم اجتماعات مردمی هر روز پرشورتر برگزار شود و در کنار آن، نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود تا این حرکت مردمی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی یادآور شد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، پیروزی نهایی متعلق به ملت ایران و جبهه مقاومت خواهد بود و این مسیر با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی مردم ادامه خواهد داشت.