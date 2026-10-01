  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

حریق درتالاب دهنوبروجن مهارشد؛ هزارمترمربع ازعرصه تالابی طعمه آتش شد

حریق درتالاب دهنوبروجن مهارشد؛ هزارمترمربع ازعرصه تالابی طعمه آتش شد

بروجن-فرماندار شهرستان بروجن گفت: بخشی ازتالاب دهنو شهرستان بروجن دچارحریق شدکه باحضوربه‌موقع عوامل حفاظت محیط‌زیست، نیروهای آتش‌نشانی فرادنبه وسفیددشت وجوامع محلی آتش مهار شد.

مسعود زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بخشی ازتالاب دهنو شهرستان بروجن شامگاه چهارشنبه دچارحریق شدکه باحضوربه‌موقع عوامل حفاظت محیط‌زیست، نیروهای آتش‌نشانی فرادنبه وسفیددشت وجوامع محلی، پس ازحدود دوساعت تلاش مهار شد.

وی تصریح کرد: آتش‌سوزی ازحدودساعت ۱۸ آغازشدونیروهای امدادی وجوامع محلی بلافاصله در محل حاضر وعملیات اطفای حریق را آغازکردند.

فرماندار شهرستان بروجن افزود:حدودیک‌هزار مترمربع ازسطح تالاب به‌صورت سطحی درگیر آتش شدو پس ازمهارکامل، عملیات آب‌پاشی وپایش محدوده برای جلوگیری ازشعله‌ور شدن مجدد انجام گرفت.

زمانی با اشاره به احتمال عمدی بودن حریق گفت:علت دقیق وقوع آتش‌سوزی و شناسایی عوامل احتمالی در دست بررسی است.

وی همچنین با اشاره به خشک بودن تالاب درشرایط فعلی،خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای هدایت روان‌آب‌هافراهم شده وباتداوم بارش‌ها،زمینه برای آبگیری واحیای تالاب وجود دارد.

تالاب دهنو امسال درفهرست تالاب‌های ملی کشورقرار گرفته وحفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند،نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول وجوامع محلی است

کد مطلب 6964283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها