حریق درتالاب دهنوبروجن مهارشد؛ هزارمترمربع ازعرصه تالابی طعمه آتش شد

مسعود زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بخشی ازتالاب دهنو شهرستان بروجن شامگاه چهارشنبه دچارحریق شدکه باحضوربه‌موقع عوامل حفاظت محیط‌زیست، نیروهای آتش‌نشانی فرادنبه وسفیددشت وجوامع محلی، پس ازحدود دوساعت تلاش مهار شد.

وی تصریح کرد: آتش‌سوزی ازحدودساعت ۱۸ آغازشدونیروهای امدادی وجوامع محلی بلافاصله در محل حاضر وعملیات اطفای حریق را آغازکردند.

فرماندار شهرستان بروجن افزود:حدودیک‌هزار مترمربع ازسطح تالاب به‌صورت سطحی درگیر آتش شدو پس ازمهارکامل، عملیات آب‌پاشی وپایش محدوده برای جلوگیری ازشعله‌ور شدن مجدد انجام گرفت.

زمانی با اشاره به احتمال عمدی بودن حریق گفت:علت دقیق وقوع آتش‌سوزی و شناسایی عوامل احتمالی در دست بررسی است.

وی همچنین با اشاره به خشک بودن تالاب درشرایط فعلی،خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای هدایت روان‌آب‌هافراهم شده وباتداوم بارش‌ها،زمینه برای آبگیری واحیای تالاب وجود دارد.

تالاب دهنو امسال درفهرست تالاب‌های ملی کشورقرار گرفته وحفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند،نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول وجوامع محلی است