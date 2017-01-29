مرکز اسناد وزارت دفاع افتتاح شد/گردآوری اسناد با قدمت ۱۸۰ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و با حضور سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرکز اسناد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل این وزارتخانه افتتاح و به بهره برداری رسید.

سردار دهقان در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به اهمیت نگهداری، پردازش و تدوین میراث گران قیمت گذشته به منظور بهره برداری محققین اظهار داشت: با اتکا به این راهبرد بحمدالله موفق شدیم مجموعه ارزشمندی از اسناد تاریخی در حوزه دفاعی را با قدمت بالای ۱۸۰ سال در این مرکز نگهداری نماییم.

وزیر دفاع افزود: پس از شناسایی و جمع آوری بیش از سه میلیون سند فیزیکی و دیجیتالی و تنظیم و پردازش آنها، در حال حاضر بیش از یک میلیون و پانصد هزار سند فیزیکی و همین تعداد اسناد دیجیتالی در این مرکز نگهداری می شود که به تدریج به آمار آن اضافه و در نرم افزار بارگزاری خواهد شد.

سردار دهقان در ادامه اظهار داشت: اسناد مذکور مربوط به وزارت جنگ پهلوی اول و دوم، انقلاب، دفاع مقدس، صنعت دفاعی و وزارت دفاع پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در نوع خود منحصر بفرد و بی نظیر می باشد که می تواند مورد استفاده پژوهشگران، مدیران و کارشناسان مربوط قرار گیرد.

وی افزود: آسیب شناسی، آسیب زدایی و مرمت اسناد مهم و با ارزش تاریخی، مکانیزه نمودن اسناد جمع آوری شده، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین، چاپ و انتشار اسناد برگزاری نمایشگاه از اسناد مهم از دیگر برنامه هایی است که در این ارتباط در دست اقدام می باشد.

وزیر دفاع با تشکر و قدردانی از دست اندرکاران جمع آوری، شناسایی و پردازش اسناد مذکور، این مرکز را گنجینه ی ارزشمندی از تاریخ دفاعی کشور در ۲ مقطع زمانی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: در مجموعه مرکز اسناد وزارت دفاع، دو رویکرد را در سیستم اداره و فرماندهی بخش دفاع در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتکاء به اسناد خدشه ناپذیر می توان مشاهده کرد که عبارتند از: اوج وابستگی و ذلت رژیم ستم شاهی در وابستگی به اجانب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی وفساد گسترده ی حاکم بر آنان و رویکردی دیگر؛ اوج تلاش برای استقلال و قطع وابستگی و سلامت عمل فرماندهان و مسئولان بخش دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

سردار دهقان در پایان خاطر نشان کرد: با این تفاوت در نگاه، راهبرد و عمل از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که باید با اتکاء به این اسناد آن را برای نسل های امروز و فردای کشور تبیین کرد.