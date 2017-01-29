جشنواره فیلم ساندنس برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لسآنجلس تایمز، جشنواره فیلم ساندنس که کارش را با شروع دولت ترامپ آغاز کرد با تمرکز بر آثار کارگردانهای زن و معرفی برندگان این دوره به کار خود خاتمه داد. بنابراین جای تعجب ندارد اگر چندین کارگردان زن در راس برندگان جوایز امسال جای داشته باشند.
فیلم «من دیگر در این دنیا احساس نمیکنم در خانهام هستم» ساخته ماکون بلیر با بازی ملانی لینسکی در نقش یک زن معمولی که به زنی پرقدرت بدل میشود به عنوان برنده جایزه بزرگ هیات داوری در بخش درام آمریکایی انتخاب شد. این فیلم را نتفلیکس ماه آینده به نمایش درمیآورد.
فیلمی با عنوان «موشهای ساحلی» نیز که درباره چالشهای بزرگ شدن و ساخته الیزا هیتمن است به عنوان برنده جایزه کارگردانی در بخش درام آمریکا انتخاب شد.
هیتمن در مراسم دریافت جوایز گفت: در این کشور برای زنان تابوهای زیادی وجود دارد و من تلاش میکنم تا برای احقاق حقوق زنان در این سیستم جلو بروم. هالیوود، در برابر تو هم میایستم.
جایزه فیلم منتخب مخاطبان در بخش آمریکا به «تاج ارتفاعات» ساخته مت راسکین رسید که زندگی واقعی یک مهاجر ترینیدادی را که ۲۰ سال برای تبرئه دوست خود تلاش میکند تصویر کرده است.
جایزه بهترین فیلمنامه نیز به فیلم «اینگرید به غرب میرود» تعلق یافت و جایزه ویژه یک اجرای درخشان نیز به چانته آدامز برای «روکسان روکسان» اهدا شد. جایزه بهترین فیلمبرداری نیز نصیب دنیل لندین برای فیلم «پرندگان زرد» شد.
فیلم «تعقیب مرجان» ساخته جف اورلووسکی نیز که در باره ناپدید شدن منابع طبیعی است موفق به کسب جایزه فیلم مستند شد. این کارگردان وقتی برای دریافت جایزهاش روی سن آمد تاکید کرد که نباید مسایل علمی و تغییرات آب و هوایی سیاسی شود.
در بخش مستند آمریکا فیلم «دینا» ساخته دن سیکلس و آنتونی سنتینی که یک داستان عاشقانه بود به عنوان برنده جایزه بزرگ هیات داوری انتخاب شد.
در بخش مستند آمریکا جایزه برترین کارگردانی به پیتر نیکز برای «نیرو» رسید و «ایکاروس» جایزه اورول را دریافت کرد.
در بخش مستند جهانی نیز فیلم جو پیسکاتلا با عنوان «جاشوا: نوجوانی در برابر ابرقدرت» درباره زندگی یک نوجوان در هنگکنگ به عنوان برنده جایزه مخاطبان انتخاب شد.
جوایز ساندنس به نوعی معرفی برترینهای سال در طول فصل جدید سینمایی است. «ضربه شلاق» سه سال پیش از همین جا کارش را شروع کرد و در ادامه سال موفق به کسب جوایز متعددی شد.
در مراسم دیشب که برای اهدای جوایز برگزار شد ممنوعیت ورود بازدیدکنندگان مسلمان به آمریکا که موجب شرکت نکردن برخی از مهمانان این جشنواره شد، تقبیح شد.
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