برندگان جوایز اصلی «ساندنس» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «تولد یک ملت» ساخته نِیت پارکر درباره شورش بردگان که به فیلم محبوب همه در فستیوال فیلم ساندنس امسال بدل شده بود، جوایز تماشاچیان و هیات داوران این فستیوال را به خود اختصاص داد.

این فیلم که داستان حقیقی شورشی به رهبری نِیت ترنر را تعریف می‌کند، در فستیوال ساندنس به نمایش درآمد و با تشویق ایستاده حضار مواجه شد. این فیلم باعث شد استودیوها سر خرید حقوق رسمی‌اش با هم به رقابتی شدید بپردازند و در نهایت این کمپانی فاکس سرچ‌لایت بود که با ۱۷.۵ میلیون دلار پیشنهادی‌اش، موفق به خرید فیلم شد. نت‌فلیکس ۲۰ میلیون دلار برای خرید حقوق این فیلم پیشنهاد کرده بود اما ناکام ماند.

در طی سال‌های اخیر، برندگان ساندنس نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار هم شدند که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به «ضربه شلاق»، «جانوران جنوب وحشی»، «استخوان زمستان»، «گران‌بها» و همچنین «ایستگاه فروت‌ویل» و «من و ارل و دختر در حال مرگ» اشاره کرد که برنده جوایز هیات داوران و تماشاچیان سال قبل شده بود.

جایزه هیات داوران برای فیلم مستند به «وینِر» ساخته جاش کریگمن و الیس استاین‌برگ درباره آنتونی وینِر، سیاست‌مدار رسوا شده رسید. علاوه بر «هیولاهای بی‌سرزمین»، جوایز تماشاچیان به «بین خشکی و دریا» در بخش درام و به «جیم: داستان جیمز فولی» و «سونیتا» در بخش‌های مستند رسید.

افتخار دریافت جوایز کارگردانی سینمای آمریکا برای فیلم بحث برانگیز «مرد ارتش سوییس» با بازی دنیل رادکلیف به دنیل شاینارت و دنیل کوان و راجر راس ویلیامز برای مستند «زندگی، سرزنده» رسید. جوایز کارگردانی سینمای جهان هم برای «بلژیک» به فیلیکس ون گرونینگن و برای «تمام این شب‌های بی‌خوابی» به مایکل مارزاک رسید.

در میان فیلم‌های آمریکایی، جوایز بازیگری به ملانی لینسکی و کرگ رابینسون برای «مداخله» و «موریس از آمریکا» رسیدند و در بخش سینمای جهان هم ویکی هرناندز و مانولو کروز برای «بین دریا و خشکی» برنده جایزه ساندنس شدند.

مراسم اهدای جوایز فستیوال ساندنس در پارک سیتی برگزار شد و تایکا وایتیتی نویسنده، بازیگر و کارگردان اهل نیوزیلند مسئولیت میزبانی آن را بر عهده داشت.