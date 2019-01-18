ساندنس داوران ۲۰۱۹ خود را معرفی کرد/ از دمین شازل تا جین کمپیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تسا تامپسون بازیگر «ثور: رگناروگ»، فیلیس نگی نویسنده «کارول» و دمین شازل کارگردان برنده اسکار از جمله اعضای گروه داوری این دوره جشنواره فیلم ساندنس هستند.

شازل که نخستین‌بار با «ضربه شلاق» راهی جشنواره ساندنس سال ۲۰۱۴ شده بود در این دوره داوری بخش رقابت درام آمریکا را برعهده دارد. دنیس لیم کارگردان برنامه‌های انجمن فیلم مرکز لینکلنو دزیره اخوان از سازندگان فیلم تحسین شده «معاشرت کامرون پست» دیگر داوران این بخش را تشکیل می‌دهند.

جین کمپیون فیلمساز برنده نخل طلای کن نیز داوری بخش سینمای درام جهان را برعهده دارد و در کنار او چارلز گیلبرت و سیرو گوئرا این بخش را داوری می‌کنند.

داوری بخش مستند نیز برعهده لوسین کستین-تیلور، یانس فورد، راشل گردی، جف اورلوسکی و آلیسا ویلکینسون گذاشته شده است.

متی آلبردی، ورونا پاراول و نیکو مارزانو رییس موسسه هنرهای معاصر لندن داوری بخش سینمای مستند جهان را انجام می‌دهند.

داوران بخش فیلم کوتاه نیز شامل یانگ جین لی نمایشنامه‌نویس، کارتر اسمیت و شیلا وَند بازیگر است.

برای اهدای جایزه آلفرد پی. اسلوآن که به فیلم بلندی با تمرکز بر علم یا تکنولوژی اهدا می‌شود دکتر مندی هالفورد استادیار شیمی در کالج هانتر، دکتر کیتی ماک فیزیکدان، سِو اوهانیان، لیندا دین پیلچر و کوری استول بازیگر انتخاب شده‌اند.

میزبان مراسم اهدای جوایز این دوره ساندنس که ۲ فوریه برگزار می‌شود میراندا پالکا بازیگر سریال «گلاو» در نتفلیکس است.

اسامی برندگان فیلم کوتاه در مراسم جداگانه‌ای که ۲۹ ژانویه برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

جشنواره فیلم ساندنس امسال که از سال ۱۹۷۸ کار خود را به توسط رابرت ردفورد شروع کرده، از پنج‌شنبه ۲۴ ژانویه تا یکشنبه ۳ فوریه در پارک سیتی یوتا برگزار می‌شود.

این جشنواره به یکی از بزرگ‌ترین مراکز اجتماع فیلم‌سازان مستقل و سازندگان فیلم‌های کم‌هزینه خارج از حلقه فیلمسازی هالیوود تبدیل شده‌است.