ضرورت رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حقوق شهروندی، ارتقاء نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی جامعه و بازار در شهرستان صبح یکشنبه با حضور فرماندار شادگان، مسئولان و پرسنل ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان در محل سالن ابن سکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

فرماندار شادگان در این همایش به اهمیت و ضرورت رعایت حقوق شهروندی و سفارشات ائمه اطهار اشاره و اظهارکرد: حقوق شهروندی در دل معارف و دین مقدس اسلام به صورت بسیار مترقی وجود دارد و اسلام سرشار از رعایت حقوق شهروندی است و اگر ما از این سخنان پیروی کنیم یک جامعه امن و باصفا و صمیمیت و رو به توسعه و پیشرفت خواهیم داشت.

بهروز فرج اللهی ادامه داد: شرط داشتن یک زندگی سالم، این است که به خوبی و خوشی باید همدیگر را بپذیریم و حقوقی که فرض شده که همه مان به آن مقید هستیم و بعنوان حقوق شهروندی و حقوق ما در آن در تعریف شده را رعایت کنیم.

وی، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی وتکریم ارباب رجوع باید به یک وظیفه عمومی در ادارات و دستگاه های اجرایی تبدیل شود.

فرماندار شادگان با اشاره به مقام شامخ شهدا، تصریح کرد: ایثار و فداکاری جهت صمیمیت و تکریم به همدیگر میراث بسیار گرانقدر اجتماعی است که از ارزشهای نظام مقدس و هشت سال دفاع مقدس به ما رسیده است و باید از این میراث به نحو احسن حفاظت کنیم و به نسل های آینده منتقل نمایم . هر فداکاری و ایثاری که در جامعه می بینیم سرمایه ای است که از شهدا به ما منتقل شده است.

فرج اللهی بیان کرد: این همایش ویژه مدیران و کارکنان ادارات شهرستان و به منظور ارتقای سطح آگاهی برای رعایت قوانین، مقررات و اخلاق و حقوق شهروندی است