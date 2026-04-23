به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز پنجشنبه در جمع مسئولان ادارات این شهرستان با تأکید بر لزوم تعامل منطقی و تصمیم‌گیری جمعی برای شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای شهرستان، اظهار کرد: ما باید بر اساس شرایط کشور و با انسجام و همدلی، نقش خود را در مسیر توسعه ایفا کنیم.

وی با اشاره به وحدت ایجاد شده در کشور و دولت، بیان کرد: برای حل مشکلات، همه باید دست به دست هم دهیم و با همبستگی کارها را پیش ببریم تا بتوانیم بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرستان تصریح کرد: همه ادارات باید تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم را به عنوان اصلی ترین وظیفه در دستور کار قرار دهند.

عفری در خاتمه گفت: رعایت نظم و انضباط در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان به دقت رعایت شود و همه مسئولان موظفند که نظم و انضباط را در دستور کار خود قرار دهند.