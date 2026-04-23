  1. استانها
  2. خوزستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در شادگان‌ به صورت ویژه در دستور کار است

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در شادگان‌ به صورت ویژه در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز پنجشنبه در جمع مسئولان ادارات این شهرستان با تأکید بر لزوم تعامل منطقی و تصمیم‌گیری جمعی برای شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای شهرستان، اظهار کرد: ما باید بر اساس شرایط کشور و با انسجام و همدلی، نقش خود را در مسیر توسعه ایفا کنیم.

وی با اشاره به وحدت ایجاد شده در کشور و دولت، بیان کرد: برای حل مشکلات، همه باید دست به دست هم دهیم و با همبستگی کارها را پیش ببریم تا بتوانیم بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرستان تصریح کرد: همه ادارات باید تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم را به عنوان اصلی ترین وظیفه در دستور کار قرار دهند.

عفری در خاتمه گفت: رعایت نظم و انضباط در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان به دقت رعایت شود و همه مسئولان موظفند که نظم و انضباط را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 6809288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها