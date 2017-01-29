جوانان استقلال ثابت کردند رقم قرارداد عامل خوب بازی کردن نیست!

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی های اخیر استقلال در لیگ برتر اظهار داشت: از روزی که بازیکنان استقلال منضبط تر شدند و رفتارهای حرفه ای آنها در قبال باشگاه و مربیان بیشتر شد و بیشتر در اختیار کادر فنی قرار گرفتند، نتایج این تیم بهتر شد.

وی ادامه داد: شرایط موجود در استقلال ثابت کرد در فوتبال نام‌ها در زمین بازی نمی‌کنند و مبلغ قرارداد هم برای تاثیرگذاری خیلی اهمیت ندارد. ثابت شد بعضی وقت ها یک بازیکن هجده ساله ارزان قیمت کارایی اش به مراتب بیشتر از یک ستاره گرانقیمت در یک تیم است.

پیشکسوت آبی‌ها بیان داشت: همانطور که می بینید این تیم نیم فصل دومی به مراتب متفاوت تر از نیم فصل نخست داشته و بهبود کیفیت در این تیم کاملا مشهود است. این تیم چهار بازی اول نیم فصل اولش را با دو امتیاز خاتمه داد در حالی که در شرایط مشابه نیم فصل دوم 9 امتیاز گرفته و این نشان از تحول در تیم استقلال می‌دهد.

مدافع پیشین استقلال در خصوص ساختار دفاعی این تیم و مشکلاتی که هنوز در این فضا به چشم می خورد اظهار داشت: با وجود این که جوانان خیلی خوبی در تیم حضور دارند، اما همچنان معتقدم در پست های کلیدی حضور بازیکنان با کیفیت تر و با تجربه تر الزامی به نظر می رسد. یکی از این پست ها قلب خط دفاعی است. قطعا اگر یک بازیکن لیدر در خط دفاعی بازی می‌کرد شرایط به مراتب بهتر از این بود.

بختیاری زاده ادامه داد: امیدوارم بازیکنان جوان استقلال با این پیروزی‌ها مغرور نشوند و در باد این بردها نخوابند و بتوانند سومین پیروزی پی در پی خود را در تبریز چشن بگیرند.

پیشکسوت فوتبال اهواز در خصوص شرایط تیم فولاد و استعفای نعیم سعداوی از هدایت این تیم گفت: نعیم برای فولاد زحمت کشیده و شرایط این تیم را به طور کلی بهبود بخشیده. الان شرایطی پیش آمده که به او فشار وارد کرده و من امیدوارم شرایط به گونه‌ای شود که سعداوی به این تیم بازگردد و کارش را بکند.

وی افزود: شرایط فولاد واقعا بهتر شده بود اما در بازی مقابل پرسپولیس این تیم بد شانسی آورد و حالا دامنه همان اتفاقات همچنان تیم فولاد را تهدید می کند. مسئولین این باشگاه باید دست به دست هم دهند تا هرچه زودتر این تیم سر و سامان بگیرد. ضمن این که زحمات سعداوی را هم نمی توان نادیده گرفت.

بختیاری زاده در خاتمه گفت: شاید این حرف من ربطی به فوتبال نداشته باشد. اما از همه مسئولین کشوری تمنا می‌کنم فکری به حال شهر اهواز بکنند. واقعا در این گرد و غبار نفس کشیدن و زندگی کردن در شهر اهواز سخت و طاقت فرسا شده است.