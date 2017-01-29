فدراسیون خودش را جمع کند/ درباره استعفای سعداوی تصمیم نگرفته ایم

محمدرضا شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات رخ داده در جریان بازی فولاد خوزستان با سیاه جامگان و جنجال بر سر یک ضربه پنالتی، گفت: این سوء تدبیر و عدم مدیریت که در بازی حاکم شد از سوی داور بود. این اتفاقات نتیجه بد عمل کردن نمایندگان فدراسیون فوتبال است. یک تیم (سیاه جامگان) جنجال ایجاد می کند ولی در کمال ناباوری و بر خلاف قانون پاداش هم می گیرد و با یک امتیاز، زمین را ترک می کند.

وی افزود: از طرف دیگر سرمربی ما هم به دنبال بازی جوانمردانه بوده است. این مسائل باعث شد تا تماشاگران هم عصبانی شوند و بد بیراه بگویند و صندلی بشکنند. تبعات این اتفاقات با چه کسی است؟ ما باید چه چیزی را جمع کنیم؟ همین امروز و فردا هم صورت هزینه خسارت به ورزشگاه را برای باشگاه می فرستند. چرا باید باشگاه ما تبعات این مسئله را بدهد؟

عضو هیات مدیره باشگاه فولاد خوزستان یادآور شد: چرا داور مسابقه باید اینقدر ضعیف عمل کند؟ کجای دنیا گرفتن یک پنالتی را از داور چهارم استعلام می گیرند؟ چه کسی از داور اول به صحنه ها نزدیکتر است؟ حالا این مسائل فضای روحی و روانی خاصی را هم روی بازیکنان ایجاد کرده است.

شریف با بیان اینکه در فوتبال ایران حرکت جوانمردانه وجود ندارد، گفت: یک نفر هم که می خواهد مثل سرمربی ما حرکت جوانمردانه انجام بدهد، تماشاگران تحمل نمی کنند. در رختکن هم جو عاطفی ایجاد می شود. باشگاه باید چه چیزی را جمع کند؟ به نظرم فدراسیون فوتبال باید خودش را جمع کند.

وی با انتقاد از حرکت خداداد عزیزی تصریح کرد: این چه رفتاری بود که سرمربی حریف داشت؟ اگر این اتفاق هر جای دنیا رخ می داد، بازی 3 بر صفر اعلام می شد ولی اینجا سیاه جامگان یک امتیاز پاداش می گیرد و به مشهد بر می گردد. اینها «به ریش فدراسیون فوتبال می خندند»!

عضو هیات مدیره باشگاه فولاد در پاسخ به این سئوال که موضع باشگاه فولاد در قبال اتفاقات رخ داده و استعفای نعیم سعداوی چیست؟ گفت: جلسات ما ادامه دارد. اجازه بدهید بعد از جلسات در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

شریف درباره اینکه سعداوی یکی از دلایل استعفایش را بعضی مسائل درون باشگاه عنوان کرده بود، تاکید کرد: من مطلبی را از آقای سعداوی نشنیدم که نتوان حل کرد. اجازه بدهید این موارد را واکاوی کنیم. زود است که الان واکنش نشان بدهیم!

عضو هیات مدیره باشگاه فولاد در پایان در خصوص تصمیم بازیکنان فولاد برای عدم شرکت در مسابقات لیگ برتر، گفت: کسانی که در شرایط خاص، این صحبتها را مطرح کردند جزو خانواده فولاد هستند و واکنش ناپخته ای داشتند. حتما بازیکنان هم دلایلی دارند. بازیکنان فولاد وظایف خودشان را می شناسند و می دانند که باید در زمین بازی کنند نه اینکه در مباحث مدیریتی و حضور یا عدم حضور در لیگ تصمیم بگیرند.