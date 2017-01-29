افتتاح بزرگترین کتابخانه نابینایان کشور/افتتاح سینمای اشراق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور تشریح برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی، صبح امروز با حضور محمود صلاحی رئیس این سازمان و جمعی از معاونان وی برگزار شد.
صلاحی در این نشست خبری با تسلیت درگذشت آتشنشانان تهران در حادثه پلاسکو و نیز تبریک ایام دهه فجر به برنامههای این سازمان در این ایام اشاره کرد و گفت: برنامههای دهه فجر سازمان از روز گذشته آغاز شده است و تمامی مناطق تهران در اجرای آنها شریک هستند. برپایی ایستگاههای فرهنگی در سطح شهر و مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور هنرمندان شامل ۱۹ ایستگاه از جمله این برنامههاست که با مشارکت مناطق ۲۰، ۱۹، ۱۳، ۱۱، ۸، ۷، و یک انجام می شود.
وی در ادامه به برپایی نشستهای موضوعی به منظور تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با عنوان «روز روشنایی» اشاره کرد و گفت: برنامهای به منظور جریان شناسی هنر و ادبیات انقلاب اسلامی نیز با محوریت فرهنگسرای ارسباران در دست اجرا قرار گرفته که طی آن جمعی از نویسندگان صاحبنام انقلاب اسلامی به اظهار نظر خواهند پرداخت.
صلاحی همچنین به برنامه غبارروبی مزار شهدا در پنجشنبه آتی با محوریت فرهنگسرای رضوان و نیز ویژهبرنامهای در محل جلوس امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س) در روز ۱۲ بهمن اشاره کرد و افزود: نمایشگاهی به منظور معرفی فعالیتهای فرهنگی و هنری سازمان در فضای مجازی با محوریت فرهنگسرای رسانه از روز ۱۲ بهمن در دست اجرا قرار میگیرد.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری همچنین از چاپ کتاب شعر و مقاله شیخ زکزاکی خبر داد که در ایام دهه فجر رونمایی خواهد شد و افزود: برگزاری نخستین جشنواره تولیدات رسانهای با موضوع شهدای حرم، نورافشانی در میدان امام حسین(ع)، برگزاری جشنواره نقاشی دیواری با محوریت فرهنگسرای انقلاب، برگزاری ویژه برنامه روز خانواده با محوریت فرهنگسرای شفق و نیز تجلیل از ۲۲ نویسنده انقلاب اسلامی با محوریت فرهنگسرای ارسباران و همچنین برپایی نمایشگاه تولیدات کانونهای فرهنگی و هنری تهران در زیرگذر مترو ولیعصر(عج) و نیز تجلیل از زنان فعال در ترویج موضوع حجاب و عفاف نیز در این ایام خبر داد.
در ادامه این نشست خبری حجتالاسلام ناصریپور معاون فرهنگی سازمان نیز در توضیح برخی برنامههای سازمان در این ایام گفت: محصولی فرهنگی از نشستهای تبیینی برگزار شده در ایام دهه فجر تولید و از طریق روابط عمومی و نیز در فضای مجازی برای استفاده عموم توزیع خواهد شد.
وی افزود: در این ایام ما ۸۵ برنامه و بیش از ۲۰۰ اجرا را با محوریت نشاط و آشنایی با مفاهیم انقلاب اسلامی توسط ۳۴ فرهنگسرا و ۶۶ خانه فرهنگ در سراسر تهران اجرا میشود. همچنین در ویژه برنامه تجلیل از زنان در حوزه حجاب نیز از کتاب «خانواده اسوه» نوشته دکتر صلاحی رونمایی خواهد شد.
ناصری پور افزود: جشنواره فیروزه با موضوع معرفی محصولات فرهنگی تأیید شده توسط سازمان نیز از روز ۱۱ بهمن آغاز شده پس از هشت روز نمایش این محصولات، اختتامیه خود را برگزار خواهد کرد.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه از افتتاح اولین و بزرگترین کتابخانه نابینایان تهران در فرهنگسرای خاوران طی این ایام خبر داد و گفت: این کتابخانه با تمامی تجهیزات به روز نابینایان و توسط خود آنها اداره خواهد شد و مجهز به ۷۴ هزار عنوان کتاب و تمامی تکنولوژیهای روز برای آنهاست.
وی در ادامه از افتتاح پردیس سینمایی اشراق در محل سالن سینمایی قدیمی این فرهنگسرا و نیز پارک کتاب کودک و نوجوان نیز خبر داد.
در ادامه این نشست خبری صلاحی در پاسخ به مهر درباره پروژه باغ کتاب تهران و تاخیر در افتتاح آن گفت: باغ کتاب تهران آماده بهرهبرداری شد اما به خاطر بدقولی شرکت خارجی پیمانکار این مجموعه این موضوع به تاخیر افتاد.
وی در ادامه به موضوع پارک کتاب کودک نیز اشاره کرد و گفت: این مرکز در ۲۰ سال اخیر در دست کانون پرورش فکری بود و بعد به ما تحویل شد که به پیشنهاد دوستان ما در فرهنگسرای اشراق تبدیل به یک مرکز فرهنگی شد.
صلاحی همچنین به پردیس تئاتر تهران اشاره کرد و گفت: این پردیس آماده افتتاح است و قرار بود با حضور دکتر قالیباف در این ایام افتتاح شود اما به خاطر کار زیاد ایشان در زمینه مساله ساختمان پلاسکو افتتاح آن به تاخیر افتاد منتهی این پردیس از فردا آغاز به کار میکند و سالنهای آن در اختیار اجراهای نمایشی و سینمایی قرار میگیرند.
به گفته صلاحی سالنهای این مجموعه با نام محمود استاد محمد، علی نصیریان، محمد علی کشاورز، داوود رشیدی و جمشید مشایخی نامگذاری شده است.
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