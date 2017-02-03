محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت هزینه نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم فجر برای سینماداران مانند اکران عمومی فیلم ها در سینما به صورت ۵۰ درصد از فروش فیلم ها است و تنها چیزی که در اکران جشنواره نسبت به اکران عمومی متفاوت است این است که اگر فیلمی به سانس فوق العاده برسد هزینه فروش بلیت به طور کامل به صاحب فیلم می رسد.

وی ادامه داد: این وضعیت در شهرستان ها نیز اجرایی می شود و صاحبان فیلم نیز مبلغ مورد نظر خود را که معادل ۵۰ درصد از فروش سینما است، دریافت می کنند.

رییس انجمن سینماداران بیان کرد: البته این را باید بگویم که در طول جشنواره فیلم فجر سینماداران به آورده اقتصادی چندان توجهی نمی کند بلکه دوست دارند در این جشنواره به عنوان حرکتی ملی حضور داشته باشند؛ چراکه تولید یک ساله سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می شود و به خوبی می توان گیشه سال آینده را ارزیابی کرد.

قاصداشرفی در پایان گفت: جشنواره فیلم فجر از نظر اقتصادی برای سینماداران سودی ندارد و حتی آنها برای حضور در این جشنواره متحمل هزینه هایی نیز می شوند و ما به همین دلیل بارها از جشنواره فیلم فجر درخواست کردیم تا کمک هزینه ای را برای آماده سازی سینماها برای برگزاری جشنواره پرداخت کنند، اما متاسفانه در این زمینه هیچ همکاری نشده است. شاید دبیرخانه جشنواره فیلم فجر در بخش های مختلفی هزینه کند، اما هزینه ای در زمینه آماده سازی سینماها انجام نمی دهد.