به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اهرام آنلاین، نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره ۲۰۱۷ از روز پنچ شنبه شروع به کار کرد.

امسال مراکش به عنوان مهمان افتخاری در این نمایشگاه حضور دارد و صلاح عبدالصبور شاعر به عنوان شخصیت ادبی سال معرفی شده است.

این دوره نمایشگاه با حضور ۶۷۰ ناشر از ۳۵ کشور برگزار شده است که به معنی حضور ۱۰۰ ناشر مصری کمتر از سال پیش است و نشان دهنده بحران اقتصادی حاکم بر کشور مصر و مشکلاتی است که صنعت نشر از آن در فشار است. دو برابر شدن قیمت کاغذ و مرکب چاپ نیز مشکلات نشر مصر را دو برابر کرده است.

امسال صلاح‌ عبدالصبور شاعری مصری (۱۹۸۱- ۱۹۳۱) به عنوان شخصیت ادبی نمایشگاه انتخاب شده که یکی از مشهورترین شاعران مصری است. سال پیش جمال القیطانی (۲۰۱۵-۱۹۴۵) رمان‌نویس مصری به عنوان چهره سال انتخاب شده بود.

امسال نمایشگاه قاهره شعار «جوان و فرهنگ آینده» را به عنوان موضوع اصلی انتخاب کرده است.

آدونیس شاعر سوری، قسیم حداد شاعر بحرینی و احد حامد کارگردان مصری از جمله چهره‌های مشهور عرب حاضر در این نمایشگاه خواهند بود.

چین به عنوان کشوری که تلاش دارد تا رابطه فرهنگی خود را با مصر گسترش دهد امسال در فضایی به وسعت ۱۸۰ متر مربع غرفه خود را دایر کرده است و در عین حال نخستین مجله ادبی چینی خود را به زبان عربی منتشر کرده است که اکتبر ۲۰۱۶ با قیمتی بسیار مناسب در مصر توزیع شد. امسال ۲۵ شاعر و نویسنده چینی در این نمایشگاه حضور می‌یابند.

سال پیش نمایشگاه با رکورد ۸۵۰ ناشر برگزار شد که بالاترین شمار ناشران حاضر در این نمایشگاه از آغاز برگزاری نمایشگاه بود. سال پیش ۵۵۰ ناشر از مصر و ۲۵۰ ناشر از جهان عرب و ۵۰ ناشر خارجی در این جشنواره شرکت کرده بودند.

در حالی که امسال ۴۵۱ ناشر مصری در این رویداد حضور دارند و ۱۶ ناشر از خاورمیانه، ۶ ناشر افریقایی و ۱۳ ناشر از دیگر کشورهای جهان در نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

مراکش با ارایه هزار عنوان کتاب در غرفه خود با حضور ۶۰ چهره ادبی شامل شاعر و نویسنده و متفکر مراکشی به این جشنواره آمده است.

این در حالی است که با توجه به کاهش ارزش پوند مصری در برابر دلار آمریکا، افزایش قابل توجه قیمت کتاب‌ها در نمایشگاه محسوس است. به طور مثال قیمت خرید ۱۰ عنوان کتاب می‌تواند برابر ۱۸۰ پوند مصری شود که تقریبا ۱۰ درصد حقوق یک کارگر مصری خواهد بود و رقم بالایی را تشکیل می‌دهد.

امسال رییس سازمان عمومی کتاب مصر از ناشران خواسته است تا بیش از پیش بر کپی رایت تمرکز کنند، چرا که برحی از ناشران بدون توجه به کپی رایت اقدام به چاپ و فروش کتابی با قیمت ارزان‌تر می‌کنند که ناشر دیگری هزینه کپی رایت آن را پرداخته و آن را منتشر کرده است.

در طول نمایشگاه جوایزی نیز اهدا می‌شود که شامل اهدای جایزه به ۱۰ کتاب برتر سال ۲۰۱۶ است. یک جایزه ۱۰ هزار پوندی نیز برای بهترین داستان کوتاه و بهترین رمان سال درنظر گرفته شده است.

در جریان این نمایشگاه ۷۵۰ برنامه ادبی در کافه فرهنگی نمایشگاه برگزار می‌شود.

این نمایشگاه از ۱۰ صبح تا ۷ شب به روی مردم باز است و بلیت آن به بهای یک پوند مصری به فروش می‌رسد.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب مصر تا ۱۰ فوریه به کار خود ادامه می‌دهد.