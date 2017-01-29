آثار راه یافته به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار راه یافته به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در ۲ بخش صحنه ای و خیابانی معرفی شدند. آثار حاضر در بخش صحنه ای این جشنواره عبارتند از:

نمایش «دوست محمد» به کارگردانی سیدناصر امامی از استان یزد

نمایش «آخرین شیفت شب» به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی از شهرستان خواف استان خراسان رضوی

نمایش «خط سوم» به کارگردانی فواد ابراهیمیان از استان همدان

نمایش «از پشت روزنه ها» به کارگردانی مرتضی نجفی از استان قزوین

نمایش «زهیر» به کارگردانی عباس هادیان از استان البرز

نمایش «سرخ اُ» به کارگردانی مهیار هزارجریبی از شهرستان بهشهر استان مازندران

نمایش «چادری برای نجمیه» به کارگردانی حسن سبحانی از شهرستان میناب استان هرمزگان

نمایش «یک تکه از ماه» به کارگردانی کریم جشنی از استان خراسان رضوی

نمایش «خاک خون» به کارگردانی مصطفی جعفری از شهرستان خمینی شهر استان اصفهان

نمایش «لعیا» به کارگردانی محمدرضا حسین زاده از بندر انزلی

نمایش «روزهای التهاب» به کارگردانی احسان رضوانی از استان کرمان

نمایش «عاشقانه های دو همخطی» به کارگردانی پژمان باقری از استان لرستان

نمایش «سبز، سپید، سرخ» به کارگردانی پدرام رحمانی از استان آذربایجان غربی

نمایش «هشت» به کارگردانی حیدر رضایی از استان ایلام

آثار بخش خیابانی نیز به این ترتیب هستند:

نمایش «انشای متولد ۸۴» به کارگردانی مهدی صالحیار از استان آذربایجان شرقی

نمایش «ایستگاه صلواتی» به کارگردانی سیدحسام الدین شریعتمداری از شهرستان بروجرد استان لرستان

نمایش «جهت کدوم طرفه» به کارگردانی علی یارویسی چناری از شهرستان هرسین استان کرمانشاه

نمایش «پوتین» به کارگردانی فرهاد بصیر از استان گلستان

نمایش «آخرین مجلس» به کارگردانی ساسان مددی از شهرستان شوشتر استان خوزستان

نمایش «پاپتی» به کارگردانی مختار محمدی از شهرستان مریوان استان کردستان

نمایش «آمیر علی» به کارگردانی محمد اختیاری از شهرستان حاجی آّباد استان هرمزگان

نمایش «تابلوهای من» به کارگردانی سیدرضی محمودی از استان اردبیل

نمایش «نذر زینب» به کارگردانی پژمان شاهوردی از شهرستان بروجرد استان لرستان

نمایش «کوچه های این شهر» به کارگردانی احمد مسافری از شهرستان خرمشهر استان خوزستان

نمایش «شیرین و فرهاد مدل ۲۰۱۶» به کارگردانی مالک آّبسالان از شهرستان دهلران استان ایلام

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور، ۲۶ تا ۳۰ بهمن ۹۵ به دبیری کوروش زارعی در استان هرمزگان برگزار می شود