به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پنج کتاب برگزیده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پنجاه و سومین هم‌اندیشی مدیران و پنجمین هم‌اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ دی‌ماه جاری، در سالن اجتماعات دفتر قم برگزار شد.

در این مراسم از پنج کتاب جدیدالانتشار با عناوین زیر رونمایی شد:

۱) بنیاد تفکر سلفی اثر حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی در گروه کلام و دین‌پژوهی

۲) معیار سنجش گزاره‌های شهودی و وجودی اثر حجت الاسلام و المسلمین علی فضلی در گروه عرفان

۳) اخلاق و حقوق کیفری اثر آقای محسن برهانی در گروه فقه و حقوق

۴) نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی اثر آقای حسین اترک در گروه اخلاق و تربیت

۵) بانکداری بدون ربا در ایران اثر مشترک حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان و آقای حسین میثمی در گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان

این برنامه با حضور آیت الله علی اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مدیران، اعضای هیات علمی و مولفان آثار در شهر مقدس قم برگزار شد.