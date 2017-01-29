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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

با حضور آیت الله رشاد برگزار شد؛

آیین رونمایی از پنج کتاب برگزیده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آیین رونمایی از پنج کتاب برگزیده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آیین رونمایی از پنج کتاب برگزیده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پنجاه و سومین هم‌اندیشی مدیران و پنجمین هم‌اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پنج کتاب برگزیده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پنجاه و سومین هم‌اندیشی مدیران و پنجمین هم‌اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ دی‌ماه جاری، در سالن اجتماعات دفتر قم برگزار شد.

در این مراسم از پنج کتاب جدیدالانتشار با عناوین زیر رونمایی شد:

۱)      بنیاد تفکر سلفی اثر حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی در گروه کلام و دین‌پژوهی

۲)      معیار سنجش گزاره‌های شهودی و وجودی اثر حجت الاسلام و المسلمین علی فضلی در گروه عرفان

۳)      اخلاق و حقوق کیفری اثر آقای محسن برهانی در گروه فقه و حقوق

۴)      نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی اثر آقای حسین اترک در گروه اخلاق و تربیت

۵)      بانکداری بدون ربا در ایران اثر مشترک حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان و آقای حسین میثمی در گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز  پژوهش‌های جوان

این برنامه با حضور آیت الله علی اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مدیران، اعضای هیات علمی و مولفان آثار در شهر مقدس قم برگزار شد.

کد مطلب 3890842

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