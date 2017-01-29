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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

فرمانده انتظامی هرمزگان:

هلاکت یک شرور مسلح در رودان/دو نفر از سارقان متواری شدند

هلاکت یک شرور مسلح در رودان/دو نفر از سارقان متواری شدند

رودان - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: یک شرور مسلح در شهرستان رودان به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی بیان داشت: سه شرور در پشت کوه های مشرف به ایستگاه بازرسی فاریاب شهرستان رودان راهبندی و سرقت مسلحانه می کردند.

سردار ملکی افزود: این افراد با ورود به جاده اصلی رودان - بندرعباس از رانندگان و افرادی که در کنار جاده اصلی در حال استراحت بودند اخاذی می کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: سه تن از اشرار که از قبل با ایجاد سنگر اقدام به کمین کرده بودند به محض مشاهده ماموران با آنان درگیر شدندکه در درگیری مسلحانه یک تن از اشرار به هلاکت رسید.

سردار ملکی اضافه کرد: در بررسی از محل ، یک قبضه سلاح جنگی، یک قبضه سلاح شکاری، دو تیغه خشاب ، تعدادی فشنگ جنگی ، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دو سیم کارت کشف شد.

وی در پایان گفت: دو نفر دیگر از سارقان با استفاده از تاریکی شب متواری شدند و تلاش پلیس برای دستگیری آنها ادامه دارد.

کد مطلب 3890860

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