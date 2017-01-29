تذکر به رئیس جمهور و وزیرکشور به دلیل عدم مدیریت بحران در سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور اعلام وصول شد.

فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار اقدام عملی و فوری جهت دفاع از حقوق ایرانیان برای فرمان نژادپرستانه ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد.

همچنین محمد نعیم امینی‌فر نماینده ایران‌شهر در تذکری به رئیس‌جمهور بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان تأکید کرد.وی همچنین در تذکری به وزیر کشور نسبت به عدم برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت بحران استان پهناور سیستان و بلوچستان تذکر داد.

علاوه بر این محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در تذکری به وزیر کشور نسبت به علت تیراندازی نیروی انتظامی در سقز و بانه به بهانه مبارزه با قاچاق که باعث داغدار شدن خانواده‌های زیادی شده است، تذکر داد.

علی‌محمد شاعری نماینده مردم بهشهر طی تذکری به وزیر کشاورزی و وزیر صنعت بر جلوگیری از کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی تاکید کرد.

امینی فر نماینده مردم ایرانشهر نیز در تذکری به وزیر کشور نسبت به عدم برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت بحران استان پهناور سیستان و بلوچستان تذکر داد.