به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برنامه‌های دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این دهه پروژه آبخیزداری در حوزه طلحه و فاریاب شهرستان دشتستان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این پروژه با حجم عملیات ۲ هزار و ۹۰۰ متر مکعب و شامل سه بندسنگی، ملاتی است که از محل اعتبارات استانی انجام شده است و حجم آبگیری سالانه آنها نیز ۲۰۰ هزار متر مکعب خواهد بود.

پیشرفت ۳۵ درصدی آبخیزداری جم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به دیگر پروژه های آبخیزداری استان بوشهر در شهرستان جم و دشتی نیز گفت: در حال حاضر پروژه آبخیزداری شهرستان جم ۳۵ درصد پیشرف فیزیکی دارد و در شهرستان دشتی نیز این پروژه با ۱۵ درصد پیشرفت به خوبی در حال اجراست.

وی افزود: به دلیل بحران آبی که در استان بوشهر وجود دارد برنامه‌های آبخیزداری برای ما بسیار حائز اهمیت است و اسناد برگزاری مناقصات پروژه‌های آبخیزداری دیگر نیز از محل اعتبارات ملی به میزان بیش از ۵۰ میلیارد ریال آماده است که به‌زودی به مناقصه خواهد رفت.

مهاجری طرح‌های مختلف مهار آب‌های سطحی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر را یکی از ارزشمندترین طرح‌های استانی برشمرد و اذعان داشت: انشالله این طرح‌ها تاثیر خوبی بر آب‌های زیرزمینی شهرستان‌های مختلف استان خواهد گذاشت.

آغاز ۲۸۰ هکتار کپه‌کاری در خاییز

وی با اشاره به آب و هوای مناسب استان بوشهر و هم زمانی این فصل با دهه مبارک فجر گفت: در بیشتر شهرستان‌های استان پروژه های مختلفی نیز در سطع مراتع اجرا می‌شود که مهمترین آنها آغاز ۲۸۰ هکتار کپه‌کاری در خاییز تنگستان، ۵۰ هکتار مراتع گناوه و عملیات احیاء و اصلاح ۱۸۰ هکتار از مراتع شهرستان دیلم بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرادامه داد: همه این طرح ها یا هم زمان با دهه مبارک فجر درمرتع استان اجرا و یا مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

تشریح وضعیت طرح کاداستر در استان

وی با اشاره به اجرای طرح مهم کاداستر در استان بوشهر توسط منابع طبیعی استان گفت: انشالله در دهه فجر پایان رسمی عملیات اجرایی «طرح کاداستر» در شهرستان جم را اعلام می‌کنیم و اکنون اجرای این طرح در شهرستان جم با وسعت ۱۵۰ هزار هکتار و با داشتن ۴۷ پلاک به صورت کامل به پایان رسیده است.

مهاجری ادامه داد: در ادامه اجرای طرح کاداستر دو شهرستان دشتی و دشتستان به‌ عنوان مناطق عملیاتی بعدی انتخاب شده‌اند و پروژه در این دو شهرستان نیز به صورت موازی در حال انجام است.

وی افزود: طبق اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر و از مجموع ۵۸۸ رقبه کل استان تا کنون بیش از ۲۲۵ رقبه در شهرستان جم، دشتی، دشتستان وتنگستان و بالغ بر بیش از یک میلیون هکتاراز نقشه های موجود اصلاح هندسی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرد، اجرای کامل طرح کاداستر در استان را گامی مهم در سنددار کردن اراضی و به خصوص اراضی کشاورزی به روش علمی دانست که منجر به کاهش تعارض وسوء استفاده های احتمالی از اراضی ملی نیز خواهد شد.