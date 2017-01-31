به گزارش خبرنگار مهر، امین حاج محمدی در رابطه با دیدار پیش روی ماشین سازی مقابل استقلال اظهار داشت: با اینکه مقابل تیم سابقم بازی می‌کنم اما انگیزه خاصی ندارم. قرار است مقابل تیمی بازی کنم که تیم محبوب من بوده و هست. من از بچگی عاشق استقلال بودم اما این را باید در نظر بگیرید الان بازیکن ماشین سازی هستم و باید برای تیمی که در آن عضویت دارم و متعهد هستم، از تمام توانم استفاده کنم.

وی درباره عملکرد خوبش مقابل تراکتورسازی و بیرون کشیدن توپ ابراهیمی از روی خط دروازه عنوان کرد: در آن صحنه یک حسی به من گفت که آن توپ گل نمی‌شود. خودم را پرتاب کردم تا جلوی توپ را بگیرم. خدا را شکر که توپ به من برخورد کرد و تبدیل به گل نشد. به نظرم خواست خدا بود که با سربلندی از زمین بیرون بیایم و به همه ثابت کنم که من مشکل فنی در استقلال نداشتم.

مدافع ماشین سازی تبریز در واکنش به انتقاد برخی از هواداران استقلال مبنی بر اینکه او باعث شده تا تراکتورسازی فاصله بیشتری با پرسپولیس بگیرد، تصریح کرد: ما برای ماندن ماشین سازی امتیاز جمع می‌کنیم و با هر تیمی که بازی کنیم، سعی می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. از همین جا به همه تیم ها می‌گویم که از این پس هیچ تیمی در تبریز روز آرامی نخواهد داشت. در واقع ما به اسم رقیبان نگاه نمی‌کنیم و مقابل همه تیمها همینطور قدرتمند بازی می‌کنیم.

حاج محمدی درباره طلسم نبردن ماشین سازی که به ۱۷ هفته رسیده، گفت: به نظرم توپ‌های ما با بدشانسی تبدیل به گل نمی‌شود. مطمئن باشید که از این هفته سعی می‌کنیم که برنده باشیم و نوار این ناکامی ها قطع شود. باید برای ماندن ماشین سازی در چند بازی هم برنده باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که قبل از بازی با استقلال به سمت منصوریان می‌رود یا خیر، بیان داشت: تا به حال به این موضوع فکر نکردم. روز بازی مشخص می‌شود که چه تصمیمی در این مورد می‌گیرم. فعلا نمی‌توانم چیز دیگری بگویم.

مدافع ماشین سازی بیان داشت: من با هیچ از بازیکنان استقلال مشکلی نداشته و ندارم. در مدتی که در استقلال بودم، با تمام بازیکنان رابطه نزدیکی داشتم. مشکل من با شخص دیگری بود. فکر می کنم دیگر همه می دانند که منظور من چه کسی است.

حاج محمدی در پاسخ به این سوال که در ماشین سازی ماندگار می‌شود یا خیر، گفت: با تدابیری که فرهاد کاظمی اندیشیده و تجربه‌ای که او دارد، مطمئن باشید که ماشین سازی در لیگ برتر می‌ماند.