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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

نوسازی واگن‌های ریلی و مسافری توسط بخش خصوصی

نوسازی واگن‌های ریلی و مسافری توسط بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی از نوسازی واگن های ریلی و مسافری از سوی بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی افزود: به تدریج شرایط خروج واگن‌های فرسوده از سیستم حمل و نقل ریلی کشور ایجاد می شود تا آسایش و رفاه مسافران بیش از گذشته  فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا سال گذشته در بخش ریلی واگن‌هایی با ۶۴ سال عمر در حال فعالیت بودند که در آذرماه همان سال این واگن‌ها از شبکه حمل و نقلی خارج شدند.

وی در ادامه با تأکید براینکه واگن‌های با ۴۵ سال عمر هم در دی ماه سال جاری از شبکه ریلی حذف شدند، گفت: تلاش داریم تا در سال آینده هم بتوانیم واگن‌های با ۳۵ سال عمر را به تدریج از این شبکه خارج کنیم تا همین اندک نارضایتی موجود از بهداشت و وضعیت فرسوده واگن‌ها از سوی مسافران از بین برود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به این مطلب که نوسازی واگن‌ها از سوی بخش خصوصی انجام می‌گیرد، اظهارداشت: در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی در نوسازی واگن‌های مسافری و باری در حال انجام است.

آخوندی با اشاره به بحث راه‌آهن حومه‌ای هم گفت: این ایده بسیار خوبی بود که پس از طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت.

به گفته وی اتصال مرکز از طریق قطارهای حومه‌ای به کلانشهرها اتفاق خوبی است که می‌تواند الگوی سکونت‌گزینی در کشور را نیز با تغییر روبه رو کند.

کد مطلب 3892649

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