استقلال با دو تغییر به مصاف ماشین سازی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند هفته است علیرضا منصوریان به یک ترکیب نسبتا ثابت در تیم استقلال رسیده و با استفاده از بازیکنان جوانش رفته رفته خود را به رده‌های بالایی جدول نزدیک کرده است، در تبریز شاهد تغییراتی در ترکیب آبی پوشان نسبت به بازی‌های قبلی این تیم هستیم. تغییراتی که بعضا اجباری و بعضا اختیاری می باشد.

با توجه به محرومیت سید مجید حسینی مدافع میانی آبی‌ها، لئوناردو پادوانی دیگر مدافع میانی و با تجربه این تیم جایگزین وی در ترکیب اصلی خواهد شد. همچنین با توجه به غیبت کاوه رضایی در این بازی، احتمال بازی کردن سید محسن کریمی در کنار علی قربانی در پیشانی خط حمله استقلال نیز زیاد است.

تیم استقلال در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر امروز در تبریز به مصاف ماشین سازی می‌رود.