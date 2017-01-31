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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا:

جام جهانی باعث نزدیکی ملت های ایران و آمریکا می‌شود

جام جهانی باعث نزدیکی ملت های ایران و آمریکا می‌شود

مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا معتقد است رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ در کرمانشاه، ملت‌های ایران و آمریکا را به هم نزدیک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچ بندر» درباره حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در مسابقات جام جهانی ایران گفت‌: این مسابقات مسیر همکاری و حسن نیت بین کشتی ایران و آمریکا را ادامه می‌دهد و نمونه‌ای از سیاست‌های تاثیرگذاری است که از طریق ورزش، ملت ایران و آمریکا را نزدیک می‌کند. این مسابقات در سطح بین‌المللی بسیار اهمیت دارند و ما منتظریم بتوانیم در مقابل بهترین تیم‌های کشتی جهان مسابقه دهیم.

وی افزود: آمریکایی‌ها قصد دارند در این مسابقات شرکت کنند. به فدراسیون آمریکا این اطمینان از سوی ایرانی‌ها داده شده که به درخواست آنها توجه ویژه‌ای خواهد شد. ما قوانین و دستورات دولتی را رعایت کرده و سعی می‌کنیم با توجه به قوانین مدارک ورزشکاران را ارائه دهیم تا همه آنها بتوانند به آمریکا بیایند و هم ما بتوانیم آنجا برویم.

مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا خاطر نشان کرد: کشتی در تاریخ نشان داده از سیاست فراتر بوده و با وجود اختلافات سیاسی و دولتی همچنان انجام می‌شود. این زیبایی ورزش و جنبش المپیک است. الان مساله اصلی مسابقه است نه سیاست. ممکن است به ما بگویند چرا خطر می کنید و ریسک این که شاید نتوانید به آنجا بروید را می پذیرید؟ در این رابطه باید گفت بهای این ریسک، شرکت در مسابقات است و این برای ورزشکاران ما بسیار مهم است.

کد مطلب 3893215

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