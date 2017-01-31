به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل حسن هوری دروازه بان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با یک برنامه تلویزیونی گفت و گویی انجام داد و حرف هایی زد که چندان خوشایند مردم آبادان و مسئولان این شهر نبود. هر چند وی بعد از این صحبت ها، تیم صنعت نفت را ترک کرد ولی اعتراض ها به سخنان وی همچنان ادامه دارد.

در آخرین مورد، هر سه نماینده آبادان در مجلس با نگارش نامه ای و ارسال آن برای چندی مسئول مختلف، خواستار برخورد با حسن هوری به دلیل آنچه آنها سخنان توهین آمیز وی عنوان کرده اند، شدند.

عامر کعبی، جلیل مختار و غلامرضا شرفی، نمایندگان آبادان در مجلس در بخشی از نامه های چندگانه خود به مسئولان مختلف آورده اند: شایسته است در خصوص توهین و بی ادبی صورت گرفته از جانب آقای حسن هوری در برنامه پربیننده ۹۰ تنبیه مقتضی برای نامبرده اتحاذ شود. ما خواستار حذف نام این بازیکن و فسح قرارداد وی هستیم. همچنین وی لازم است از مردم آبادان عذرخواهی رسمی باشگاه صنعت نفت آبادان از مردم هستیم تا اندکی از خشم فوتبال دوستانی آبادان کاسته شود.

در بخشی از نامه ای که از سوی نمایندگان آبادان برای وزیر نفت به نگارش در آمده نیز آمده است: ما نمایندگان آبادان ضمن ابراز مراتب ناخشنودی و انزجار خود از سخنان سخیف و دور از ادب و نزاکت آقای حسن هوری در گفت و گو با برنامه ۹۰، مصرانه خواستار اخراج نامبرده و کسر بخشی از قرارداد مالی ایشان با باشگاه صنعت نفت آبادان می باشیم. همچنین انتظار داریم آن مقام محترم نسبت به عضویت آقای دائم الذکر مدیرعامل پالایشگاه آبادان در هیئت رئیسه باشگاه صنعت نفت بذل توجه و عنایت فرمایند.

در نامه بخشی از نامه نمایندگان آبادان به معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور آمده است: ما نمایندگان مردم عزیز و شریف آبادان بنا به وظیفه ی ذاتی خود که همانا پیگیری مطالبات برحق مردم می باشد ضمن ابراز انزجار از سخنان وقیحانه و سخیف آقای حسن هوری، ادامه حضور ایشان در آبادان را باعث تشدید حساسیت های مردمی دانسته و به تبعات امنیتی آن تاکید داریم فلذا خواستار آن هستیم که مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان در اسرع وقت در خصوص بازیکن مذکور تنبیهات لازم را اعمال نماید تا قدری از حساسیت های مردم به ویژه تماشاگران فوتبال این شهر کاسته شود. مضافا بر اینکه در خصوص ضبط و پخش نسنجیده و غیرکارشناسانه برنامه های اینچنین موهن به سیمای مرکز و علی الخصوص برنامه ۹۰ شدیدا تذکر داده و خواستار عذرخواهی رسمی تهیه کننده این برنامه هستیم.

نامه های نمایندگان آبادان در مجلس به وزیر نفت، مدیرعامل پالایشگاه آبادان، هیئت رئیسه باشگاه صنعت نفت آبادان و معاون سیاسی وزیر کشور به نگارش درآمده است.