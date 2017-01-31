  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۳۱

جام حذفی ایتالیا؛

صعود لاتزیو به نیمه نهایی با پیروزی در خانه اینتر

صعود لاتزیو به نیمه نهایی با پیروزی در خانه اینتر

تیم فوتبال لاتزیو با غلبه بر اینتر به مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای ایتالیا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اینتر و لاتزیو سه شنبه شب دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای ایتالیا را در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار کردند که طی آن تیم لاتزیو ۲ بر یک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

در این بازی تیم لاتزیو با گل دقیقه ۲۰ فیلیپه اندرسون از میزبان خود پیش افتاد و نیمه نخست را با برتری به پایان برد. در نیمه دوم نیز شرایط به سود لاتزیو رقم خورد. در دقیقه ۵۶ میراندا از اینتر مرتکب پنالتی شد و با دریافت کارت قرمز اخراج شد. این ضربه را لوکاس بیگلیا به گل دوم لاتزیو تبدیل کرد.

اینتر با یک بازیکن کمتر فشار را بیشتر کرد. در دقیقه ۷۶ بود که استفان رادو از لاتزیو اخراج شد. اینتر در دقیقه ۸۴ توسط مارسلو بروزوویچ به گل رسید با این حال نتیجه را واگذار کرد و از رقابتهای کوپا ایتالیا کنار رفت.

کد مطلب 3893642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها