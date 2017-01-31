صعود لاتزیو به نیمه نهایی با پیروزی در خانه اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اینتر و لاتزیو سه شنبه شب دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای ایتالیا را در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار کردند که طی آن تیم لاتزیو ۲ بر یک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

در این بازی تیم لاتزیو با گل دقیقه ۲۰ فیلیپه اندرسون از میزبان خود پیش افتاد و نیمه نخست را با برتری به پایان برد. در نیمه دوم نیز شرایط به سود لاتزیو رقم خورد. در دقیقه ۵۶ میراندا از اینتر مرتکب پنالتی شد و با دریافت کارت قرمز اخراج شد. این ضربه را لوکاس بیگلیا به گل دوم لاتزیو تبدیل کرد.

اینتر با یک بازیکن کمتر فشار را بیشتر کرد. در دقیقه ۷۶ بود که استفان رادو از لاتزیو اخراج شد. اینتر در دقیقه ۸۴ توسط مارسلو بروزوویچ به گل رسید با این حال نتیجه را واگذار کرد و از رقابتهای کوپا ایتالیا کنار رفت.