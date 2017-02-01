آمریکا مانع مراودات بین بانک های بزرگ جهانی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه شنبه) در دیدار با ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت: سطح روابط تجاری بین کشور فرانسه خوب بوده است و علاقمندیم که سطح این روابط را حتی در زمینه های علمی و فرهنگی گسترش دهیم.

وی درخصوص توافقنامه برجام تصریح کرد: در زمان مذاکرات برجام، هم دولت و هم پارلمان از آن حمایت کردند و حتی پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا، ما باز بر تعهدات خود پایبند بوده ایم، البته برخی از اقدامات که باید از سوی آمریکا انجام می گرفت، مانند مراودات بین بانک های کشورهای بزرگ، صورت عملی به خود نگرفت.

در ادامه این دیدار ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه ضمن اشاره به نقش نهادی و تاثیرگذار رییس مجلس شورای اسلامی در کشورگفت: احساس من این است که ما در یک سطح روابط جدید بسر می بریم. امروز صبح که با ظریف در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت داشتم تعداد زیادی از فعالان اقتصادی فرانسه حضور داشتند و آنجا متوجه شدم که زمینه های همکاری فراوانی میان دو کشور وجود دارد که این مایه خرسندی است.

وی افزود: زمینه شکل گیری کنفرانس مشترک اقتصادی از زمان سفر اقای روحانی به فرانسه بوده است که حالاپس از یکسال اولین جلسه آن در تهران تشکیل شد که به بررسی چگونگی گسترش روابط دو جانبه و راه حلهای رفع موانع موجود و مسایل سیاسی و منطقه ای پرداختیم. از زمان توافق برجام تبادلات میان دو کشور ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه تصریح کرد: نکته ای را باید بدان اشاره کنم که فرانسه بسیار علاقمند به رعایت توافقات وین است و آنهایی که به دیپلماسی اعتقاد نداشتند باید دوباره به اهمیت آن پی ببرند زیرا این مذاکرات بود که به ما اجازه داد که به توافق مهمی دست پیدا کنیم و امیدواریم که تمام ابعاد این توافقنامه توسط همه طرف های مذاکره از جمله آمریکا رعایت شود. چون این یک عامل ثبات نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین المللی است و می تواند چشم اندازهای جدیدی در حل مسایل کشورهای دیگر مانند سوریه داشته باشد.

وی اظهار داشت: اکنون با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و رفع صدور ویزا برای برخی از کشورهای اسلامی نگرانی هایی را برای ما به وجود آورده است و باعث ایجاد یکسری اغتشاشات وخدشه به حقوق پناهندگان شده است که برای ما غیرقابل قبول است و امیدواریم که عقلانیت بر تصمیم گیری ها حاکم شود.

آیرو ضمن ابراز نگرانی از تصمیمات رییس جمهور آمریکا، اظهار داشت: هنوز موضع روشنی از سوی دولت آمریکا درخصوص توافق برجام گرفته نشده است اما امیدواریم که سخنانی که در زمان مبارزات انتخاباتی گفته شد، هیچگاه جامه عمل به خود نگیرد. و ما می خواهیم که بصورت مسئولانه در این خصوص رفتار کنیم ...

وی افزود: درخصوص مسئله سوریه ما هم معتقد به رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم و برای ما یک سوریه واحد و وحدت سوریه خیلی حائز اهمیت است، بازسازی سوریه هم نیازمند همین وحدت است و بازگشت پناهندگان به کشورشان هم برای سوریه و هم کشورهای دیگر اهمیت دارد.

وزیر خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از وضعیت یمن، تصریح کرد: کشور یمن دچار یک بحران انسانی شده است و وضع خیلی بدی در آنجا حاکم شده است و من در ریاض بودم و گفتم که این بحران با حملات نظامی حل نمی شود و باید زودتر متوقف شود، قسمت پناهجویان سازمان ملل گفته است که مسایل انسانی در آنجا جدی است.