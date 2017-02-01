انسداد ۱۴۵ حلقه چاه غیرمجاز طی سالجاری در شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن از انسداد ۱۴۵ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال ۹۵ تا کنون در این شهرستان خبر داد و گفت: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز در رزن ۲۳ میلیون متر مکعب صرفه جویی آب به همراه داشته است.

وی تعداد کنتورهای نصب شده بر روی چاه ها در این مدت را ۲۶۸ مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد کنتور نصب شده ۲۰۴ کنتور هوشمند، ۱۳ مورد کنتور الکترومغناطیس و ۵۱ مورد کنتور حجمی است.

فتحعلی حسینی یکی از معضلات نصب کنتورها را هزینه بر بودن نصب آن برای متقاضیان دانست و خواستار هماهنگی با بانک ها برای پرداخت وام در راستای تجهیز چاه ها به کنتور شد.

وی یادآور شد: کمتر چاهی به میزان مجاز خود برداشت می کند و شاهد اضافه برداشت ها از چاه های مجاز نیز هستیم که این امر از علل اهمیت نصب کنتور بر روی چاه ها است.

حسینی اظهار داشت: در انسداد چاه های غیرمجاز اولویت با چاه های با برداشت بالا است کمااینکه انسداد چاه های غیرمجاز که در حاشیه چاه های مجاز قرار دارند بسیار حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: کسب رتبه نخست استان همدان در زمینه صرفه جویی آب از محل انسداد چاه های غیرمجاز با ۸۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی در رزن نشان دهنده این است که شهرستان رزن ظرفیت حفظ منابع آب به صورت بهتر و بیشتر را نیز دارا است.

فرماندار رزن با اشاره به اینکه تعداد ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز رزن علی رغم صدور حکم انسداد هنوز مسدود نشده اند خواستار تسریع انسداد این چاه ها شد.

