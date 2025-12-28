به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از نصب ۲۰۴ کنتور حجمی روی چاه‌های استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: با این اقدام، میزان برداشت از منابع زیرزمینی حدود ۴۰۴ هزار مترمکعب کاهش یافته است.

وی همچنین تأکید کرد که نصب کنتورهای حجمی روی چاه‌ها یک ضرورت اساسی برای مدیریت منابع آبی زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به روند نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های استان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۲۰۴ دستگاه کنتور حجمی جدید روی چاه‌های آب مازندران نصب شده است که این تعداد، میزان برداشت از منابع آبی زیرزمینی را به میزان ۴۰۴ هزار مترمکعب کاهش داده است.

وی افزود: این تعداد کنتور، بیشتر از مجموع کنتورهای نصب شده در کل سال گذشته ۱۹۰ دستگاه است و با توجه به بحران آب در بسیاری از مناطق کشور، این اقدامات گامی مؤثر در کاهش مصرف بی‌رویه آب و حفاظت از منابع زیرزمینی است.

معاون شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به برداشت سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی به واسطه چاه‌ها، خاطرنشان کرد: نصب کنتور روی چاه‌ها یک ضرورت در زمینه حفاظت از منابع آبی زیرزمینی و مدیریت برداشت از این منابع است.

موسوی همچنین از کشاورزان و بهره‌برداران خواست تا همکاری بیشتری در نصب کنتورهای حجمی داشته باشند تا با مدیریت بهینه منابع آبی، از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری شود.