تمرین آبی پوشان پایتخت تحت تاثیر «برف» و «برد»

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال تهران پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر ماشین سازی تبریز از هفته بیستم لیگ برتر در یک هوای برفی و زمین پوشیده از برف در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

*جابر انصاری، هرایر مگویان، محسن کریمی، روزبه چشمی و آندو تیموریان بازیکنان غایب تمرین امروز بودند.

*تعداد اندکی هوادار در هوای سرد در کمپ حضور پیدا کرده و ضمن تشکر از کادر فنی و بازیکنان به خاطر پیروزی برابر ماشین سازی از آنها خواستند السد را هم در تهران شکست دهند.

*کاوه رضایی که به دلیل مصدومیت جزئی همراه با استقلال به تبریز نرفته بود در تمرین امروز حاضر شد و پا به پای دیگر بازیکنان تمرین کرد.

*بازیکنان استقلال به هنگام ورود به زمین و با دیدن زمین پوشیده از برف شروع به برف بازی کردند. یک کودک خردسال با دیدن رحمتی به سمت او رفته و ضمن تبریک گفتن به او بابت تولدش، هدیه ای نیز به او داد.

*قبل از شروع تمرین، علیرضا منصوریان دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و ضمن تشکر از آنها، خواست تا خوب استراحت کرده و تمرینات منظمی را تا دیدار برابر السد انجام دهند تا گام اول را برای قهرمانی در لیگ قهرمانان محکم بردارد.

* پس از صحبت های سرمربی آبی پوشان، بازیکنانی که روز گذشته مقابل ماشین سازی به میدان رفته بودند ۲۰ دقیقه ریکاوری کرده و سپس راهی استخر و سونا شدند و دیگر بازیکنان زیر نظر کادر فنی یک فوتبال درون تیمی را در زمین پوشیده از برف انجام دادند.

*تیم فوتبال استقلال تهران روز سه شنبه از ساعت ۱۹ بعدازظهر و از دور پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف السد قطر خواهد رفت.