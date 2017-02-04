ادامه ناکامی های تیم لیورپول/ شاگردان کلوپ به هال سیتی باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه پی گرفته شد و در یکی از دیدارهای مهم تیم لیورپول در زمین هال سیتی شکست ۲ بر صفر را متحمل شد. این باخت در ادامه ناکامی های اخیر تیم یورگن کلوپ رقم خورده است.

آلفردان دیایه (۴۴) و بای عمر نیاسه (۸۴) برای تیم هال سیتی در این بازی گلزنی کردند. لیورپول با ۴۶ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند.

از دیگر نتایج جالب دیدارهای همزمان روز شنبه می توان به پیروزی ۶ بر ۳ اورتون مقابل بورنموث اشاره کرد. ساندرلند نیز در زمین کریستال پالاس با ۴ گل به برتری دست پیدا کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* وست برومویچ یک - استوک سیتی صفر

* واتفورد ۲ - برنلی یک

* ساوتهمپتون یک - وستهام ۳

* هال سیتی ۲ - لیورپول صفر

* اورتون ۶ - بورنموث ۳

* کریستال پالاس صفر - ساندرلند ۴