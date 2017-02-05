پیروزی منچستر سیتی برابر سوانزی/ تیم گواردیولا به رده سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز یکشنبه ادامه یافت و طی آن تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد برابر سوانزی به پیروزی دشوار ۲ بر یک دست یافت.

گابریل ژسوس، بازیکن تازه وارد و برزیلی تیم سیتی در دقیقه ۱۱ تنها گل بازی را در نیمه نخست به ثمر رساند. ژسوس که با حضور خود آگوئرو را نیمکت نشین کرده است عملکرد درخشانی تا اینجای کار داشته است.

در نیمه دوم تیم سوانزی بازی شجاعانه را در دستور کار قرار داد و مزد تلاش خود را در دقیقه ۸۱ روی شوت زمینی گیلفی سیگوردسون گرفت تا کار به تساوی کشیده شود. بازی تا دقیقه ۹۳ مساوی پیش رفت تا اینکه گابریل ژسوس گل دوم سیتی زن ها را به ثمر رساند و ۳ امتیاز ارزشمند را برای تیم گواردیولا به ارمغان آورد.

منچستر سیتی با این برد خانگی ۴۹ امتیازی شد و از رده پنجم به مکان سوم جدول صعود کرد و جای آرسنال را گرفت.

چلسی با ۵۹ امتیاز صدرنشین است و تاتنهام با ۵۰ امتیاز رده دوم را در اختیار دارد.