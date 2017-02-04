استقلال هم پیگیر کسر ۸ امتیاز از تراکتورسازی تبریز شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رسانه ای شدن رای فیفا علیه باشگاه تراکتورسازی و محرومیت از نقل و انتقالات، سئوال اصلی پیرامون خریدهای جدید تراکتورسازی در نیم فصل است؛ بازیکنانی مثل امید عالیشاه و احمد نوراللهی که به عنوان بازیکن سرباز راهی این تیم شدند و تراکتورسازی در نیم فصل دوم با حضور این بازیکنان هشت امتیاز کسب کرده است.

در صورتی که مسجل شود نامه فیفا قبل از حضور این بازیکنان به باشگاه تراکتورسازی رسیده است، کسر امتیاز از باشگاه تبریزی قطعی است. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، باشگاه استقلال جای تراکتورسازی را در رده دوم جدول خواهد گرفت و تراکتورسازی چند پله سقوط می کند.

حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: احتمالا فدراسیون فوتبال امروز این مطلب را نهایی می کند. ما منتظر نظر نهایی فدراسیون هستیم.

وی افزود: از چیزی که حق باشد کوتاه نمی آییم؛ حتی اگر کسر امتیاز از تراکتورسازی باشد. اگر تشخیص داده شود که باید ۸ امتیاز از تراکتورسازی کسر شود، محکم پای کار هستیم.