نفت ۶۵ دلاری بلند پروازانه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، به گفته «نیل آتکینسون» مسئول بخش بازار و صنعت نفت آژانس بین المللی انرژی، علیرغم توافق اخیر اوپک مبنی بر کاهش تولید به منظور تقویت بهای نفت، انتظار رسیدن قیمت نفت به بشکه ای ۶۵ دلار در کوتاه مدت یک امر غیر واقع‌گرایانه است.

وی تصریح کرد، به نظر من قیمت ۶۳ و ۶۵ دلار برای نفت کمی بلند پروازی است و اگر بهای نفت با افزایش قابل توجهی روبرو شود این مسئله می تواند به بخش عظیمی از سرمایه گذاری در قسمت های مختلف جهان بخصوص تولید کنندگان نفت شیل آمریکا آسیب وارد کند.

این در حالی است که بر اساس توافق کاهش اوپک که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی منعقد شد، قرار است تولید نفت این سازمان در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و برخی از کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی آمادگی خود را برای پیوستن به این توافقنامه اعلام کردند که قرار شد روسیه تولید نفت خود را تقریبا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

این مقام ارشد آژانس بین المللی انرژی گفت: «همچنین این توافقنامه شش ماهه، اولین آزمایش خود را در ماه ژانویه پشت سر گذاشت و تحلیلگران با دقت، پایبندی اوپکی ها و غیر اوپکی ها را نسبت به این توافقنامه رصد کردند و تعداد زیادی از صادرکنندگان نفت بطور ۱۰۰ درصد تعهد خود را اجرا نکردند.»

بر اساس بررسی رویترز، کاهش تولید نفت اعضای اوپک در ماه ژانویه ۹۸۵ هزار بشکه نفت در روز بوده که حاکی از پایبندی ۸۲ درصدی کشورهای صادر کننده به تعهد خود است.