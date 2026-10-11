به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، امروز (یکشنبه) ۱۹ مهرماه در آیین امضای این موافقت‌نامه که با حضور مهندس اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه سازمان انرژی اتمی و شخص مهندس اسلامی در توسعه ابعاد مختلف حوزه سلامت اظهار کرد: با پیشرفتی که در بخش سلامت در حال رخ دادن است، ما هم در مرزهای علمی دنیا حرکت می‌کنیم و هم باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

وی افزود: امروز یک نمونه از این همکاری‌های ضروری، بحث «تب دنگی» و پشه «آئدس» به عنوان ناقل این بیماری است. اگر ما زود به این موضوع نرسیم، همانند سایر مواردی که منجر به آلودگی بیشتر در کشورها می‌شود، شاهد گسترش آن در سطح کشور خواهیم بود. در ورزش فوتبال می‌گوییم بهترین دفاع، حمله است؛ در حوزه بهداشت نیز همین معناست و باید پیش از وقوع حادثه به سمت کنترل بیماری حمله کنیم.

ظفرقندی با اشاره به تجربه کشورها در مواجهه با بیماری‌های نوپدید مانند طاعون در روسیه گفت: اگر در این موارد با دیسیپلین نظامی قوی، قرنطینه شدید و تهاجم همه‌جانبه برای کنترل بیماری اقدام نشود، ممکن است حوادثی نظیر کرونا پیش بیاید که مرز نمی‌شناسد. در ایران نیز متاسفانه بیماری تب دنگی از طریق مهاجرت یا مسافرت افراد از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه همکاری نزدیک با سازمان انرژی اتمی در حوزه‌های رادیوداروها، دوزیمتری‌ها و دستگاه‌های تشخیصی جدید در حال پیگیری است، ادامه داد: این همکاری‌ها شامل مراقبت‌های زیست‌بومی و کنترلی است؛ نمونه آن افتتاح اخیر پت‌اسکن با حضور مهندس اسلامی برای بخش سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم بود. در گذشته برای ارزیابی متاستاز سرطان، بیمار مجبور بود با هزینه‌های بسیار زیاد به کشورهای دیگر سفر کند، اما امروز به همت این همکاری‌ها، این خدمات در داخل کشور ارائه می‌شود.

وی در خصوص سایر پروژه‌های مشترک تصریح کرد: تفاهمی برای ایجاد سیکلوترون‌ها و فرآوری رادیوداروها در ۵ نقطه کشور صورت گرفته که در آذربایجان و اصفهان به زودی به نتیجه می‌رسد و سایر نقاط نیز در حال پیگیری است. این اقدامات، هم باعث ارزش افزوده در پیشرفت حوزه سلامت و مراقبت از مردم می‌شود و هم خدمتی ماندگار از سوی سازمان انرژی اتمی به جامعه است.

ظفرقندی با ابراز موافقت با پیشنهادات مطرح‌شده برای استفاده از زیرساخت‌های موجود به منظور کاهش هزینه‌ها گفت: ما در حوزه بهداشت سایت‌های مختلفی داریم؛ به عنوان نمونه، سایت جهانی WHO برای مالاریا در بندرعباس مستقر است که می‌توان با تغییر کاربری از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد طرح‌های کنترلی بهره برد.

وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل داریم که مفاد این تفاهمنامه را با همکاری و پیگیری سریع اجرایی کنیم. باید با افزایش موارد ایمنی در برابر پرتوها، تنظیمات و زیرساخت‌ها را به سرعت آماده کنیم تا نقطه آغاز کار را با مدیریت زمان و کنترل‌های دقیق پرتودهی و دوزیمتری به بهترین شکل ممکن کلید بزنیم.

گفتنی است صبح امروز( یکشنبه ) 19 مهر، موافقت‌نامه توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و با هدف کنترل ناقلین بیماری‌ها، به امضای محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.