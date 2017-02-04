درگذشت برادر استاد حسین علیزاده و از همکاران مرکز گسترش

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده از کارکنان بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درگذشت.
در پیام تسلیت این مرکز آمده است:
«با نهایت تاسف به اطلاع میرساند که جناب آقای حسن علیزاده همکار محترم بخش بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پس از تحمل یکدوره بیماری سخت، عصر جمعه ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۵ دار فانی را وداع گفت.
مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این مصیبت را به خانواده محترم زندهیاد علیزاده و جامعه سینمای مستند کشور تسلیت گفته، برای آن مرحوم آمرزش روح و علو درجات الهی مسئلت مینمایند.
به اطلاع میرساند که آیین تشییع پیکر آن مرحوم از ساعت ۹ صبح دوشنبه۱۸ بهمن ۹۵ از مقابل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به سمت بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.
ضمناً مراسم ختم مرحوم حسن علیزاده نیز متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.»
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