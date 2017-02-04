القای فضای مرموز فیلم «ماجرای نیمروز» با موسیقی/ جایزه مهم نیست

حبیب خزایی فر آهنگساز فیلم تحسین شده «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در حاشیه اکران این فیلم سینمایی در برج میلاد تهران که با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو شد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساخت این اثر سینمایی برای من در برگیرنده فضای متفاوتی بود که در ادامه کارهای محمدحسین مهدویان پیرامون تاریخ معاصر انقلاب اسلامی به یک موضوع تاریخی می پردازد.

وی ادامه داد: ساخت ملودی «ماجرای نیمروز» یک فضای مرموز و پلیسی دارد که موسیقی آن باید در ذهن مخاطب شک و تردید ایجاد کند و چون احتیاج به یک ملودی بلند نداشت بنابراین من تمام تلاشم را انجام دادم تا این فضای شک و تردید میان مخاطبان ایجاد شود و امیدوارم که به این نتیجه رسیده باشم. به هر حال من پس از همکاری با محمدحسین مهدویان در ساخت موسیقی فیلم «ایستاده در غبار» کوشش کردم تا در عین وفاداری به آنچه در ذهن کارگردان برای موسیقی فیلم وجود دارد، فضای متفاوتی را به وجود بیاورم که بتواند با تماشاگر فیلم های این کارگردان همذات پنداری داشته باشد.

این آهنگساز توضیح داد: من در ساخت موسیقی این فیلم از هیچ ساز الکترونیکی استفاده نکردم، بلکه اصل سازبندی کار متمرکز بر یک ساز پیانو بود که در مقاطعی از فیلم نیز از ارکستر استفاده کردم. به هر حال ساخت موسیقی یک اثر سینمایی بستگی به محتوای آن فیلم دارد که یک آهنگساز به فراخور فضایی که آن فیلم دارد آهنگسازی آن را نیز انجام می دهد. من نیز از این قاعده مستثنی نبودم و تلاش کردم با ایجاد یک فضای موسیقایی بر تعلیق، بی اعتمادی و شکی که در فیلم وجود دارد اضافه کنم.

خزایی فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر موسیقی فیلم های جشنواره سی و پنجم گفت: به طور طبیعی من نباید درباره آهنگسازی کارهای جشنواره صحبت کنم اما موسیقی یکی از فیلم های جشنواره را شنیدم که به شدت تنظیم خوبی داشت و یکی از کارهای خوب جشنواره امسال بود که امیدوارم بتواند جایزه جشنواره را کسب کند.

آهنگساز فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: من چه در کار قبلی و چه در آهنگسازی این فیلم سینمایی اصلا به جایزه فکر نمی کنم. برای من مهم این است که مخاطب از کار خوشش بیاید و این موسیقی در خدمت موسیقی فیلم باشد. اینکه می گویم به جایزه فکر نمی کنم به معنای اهمیت نداشتن نیست. چه بسا برای هر آهنگسازی دریافت جایزه از مهم ترین رویداد سینمایی کشور اتفاق خوشایندی باشد، اما فقط می توانم بگویم که اگر می خواستم برای جایزه کار کنم قطعا موسیقی فیلم نیز گل درشت تر می شد که خوشبختانه این انگیزه در من وجود نداشت و من کاری را انجام دادم که می بایست در خدمت فیلم باشد.

«ماجرای نیمروز» دومین تجربه مشترک حبیب خزایی فر با محمدحسین مهدویان بعد از ساخت موسیقی فیلم «ایستاده در غبار» است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است. در این فیلم مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

حبیب خزایی فر از جمله هنرمندانی است که ضمن تدریس آموزش نوازندگی پیانو در آموزشگاه های موسیقی فعالیت خود را در یک گروه کر به عنوان آهنگساز و هم خوان آغاز کرد، او پس از ساخت موسیقی برای چند تئاتر کودک و آنونس در حوزه آهنگسازی فیلم های مستند نیز فعالیت های زیادی داشته است.

نامزدی برای دریافت تندیس دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای موسیقی فیلم سینمایی «ایستاده در غبار»، دریافت لوح تقدیر توسط رییس سازمان صدا و سیما برای ساخت موسیقی مجموعه «آخرین روزهای زمستان»، دریافت هدیه از شخص رئیس جمهور برای ساخت موسیقی نماهنگ «نوسفر»، نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم مستند از جشنواره تلویزیونی جام جم برای ساخت موسیقی مجموعه «محله ما» ، همکاری با گروه تلویزیونی «روایت فتح» و مجموعه های تلویزیونی و مستند « این شب ها»، «در شهر»، «فرماندهان»، «زوم کن»، «آستانه»، «عصربخیر بچه ها»، «عصر ململی»، «استوا»، «سطرهای ناخوانده» و همکاری با خوانندگانی چون علیرضا قربانی، مانی رهنما، علیرضا جولایی، عباس کیهانی، مهدی زنگنه از جمله فعالیت های او در عرصه موسیقی است.