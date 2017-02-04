به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، منیژه آرمین، نویسنده آثاری چون «بوی خاک»، »شب و قلندر» و «شباویز» و عضو هیئت علمی انجمن قلم است که در برنامه «ترنم قلم» به بررسی ادبیات داستانی انقلاب می‌پردازد.

همچنین در برنامه این هفته «ترنم قلم» کتاب «دخیل هفتم» نوشته محمد رودگر با حضور محمد حنیف، قاسمعلی فراست و محمدرضا گودرزی نقد می‌شود.

«دخیل هفتم» اثر محمد رودگر، رمانی است عاشقانه که با حوادث انقلاب گره خورده است. نویسنده در این کتاب حوادث منتهی به انقلاب را از نگاه یک راوی عاشق روایت می‌کند.

برنامه «ترنم قلم»، دوشنبه ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می‌شود.