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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

«خواهران تاریک» نقد و بررسی می شود

«خواهران تاریک» نقد و بررسی می شود

رمان «خواهران تاریک» نوشته مهدی رجبی روز یکشنبه ۱۷ بهمن در فرهنگسرای ارسباران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان «خواهران تاریک» نوشته مهدی رجبی در قالب بیست و دومین نشست هفت شهر قلم روز یکشنبه ۱۷ بهمن در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

رمان نوجوان «خواهران تاریک» درباره پسر نوجوانی است که در دوران بلوغ به سر می‌برد و دچار بحران‌های روحی، ترس‌ها، اضطراب و اختلالات رفتاری در برخورد با والدین خود است. این کتاب چندی پیش توسط نشر افق چاپ شد.

نشست نقد و بررسی این اثر با حضور و سخنرانی حمیدرضا شاه آبادی و مصطفی علیزاده برگزار می‌شود.

این برنامه روز یکشنبه ۱۷ بهمن از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان جلفا، بالاتر از پل سیدخندان برگزار می شود.

ورود عموم علاقه مندان به این برنامه آزاد است.

کد مطلب 3896324

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