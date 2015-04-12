به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جیمز وان ممکن است از مسابقه‌های خیابانی به سواری روی موج‌های آبی اقیانوسی برود. این کارگردان که اخیرا فیلم «سریع و خشمگین ۷» را ساخته است، شانس اول انتخاب شدن برای کارگردانی فیلم «مرد آبی» است؛ فیلمي ابرقهرمانی دریایی از کمپانی برادران وارنر که روی شخصیتي از دنیای کلاسیک دی‌سی انترتینمنت تمرکز می‌کند.

در این لحظه هنوز پیشنهاد رسمی به وان ارایه نشده اما او انتخاب اصلی این استودیو است و حتی بعضی مذاکرات اولیه نیز صورت گرفته‌است. جیسون موموآ قرار است نقش این ابرقهرمان را که می‌تواند زیر آب نفس بکشد بازی کند و در نقش همین شخصیت در فیلم «بتمن در مقابل سوپرمن: طلوع عدالت» نیز ظاهر خواهد شد. او همچنین یکی از اعضای اصلی تیم ابرقهرمانان دی‌سی در فیلم «ليگ عدالت» است و بخشی از این فیلم دو قسمتی برادران وارنر خواهد بود. فیلم‌«مرد آبی» در دو بخش ساخته خواهد شد و ویل بیال و کرت جان‌استد در حال نوشتن دو فیلمنامه جدا برای این پروژه هستند.

چند مشکل ممکن است سر راه انتخاب شدن وان به عنوان کارگردان این فیلم وجود داشته باشند که بزرگترین مشکل قسمت بعدی «خشمگین ۷» است. این پروژه هنوز کارگردان یا تاریخ اکرانی برایش مشخص نشده، اما با فروش باکس‌آفیسی که همین الان از ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است، کمپانی یونیورسال مسلما به زودی به سراغش خواهد رفت. علاوه بر این وان دارد آماده ساخت «احضار روح ۲» می‌شود که قرار است فصل پاییز بعدی کار فیلمبرداری‌اش را آغاز کند. حتی با وجود اینکه «مرد آبی» قرار است روز بیست و هفتم ماه جولای سال ۲۰۱۸ اکران شود، فیلمی به این عظمت نیازمند کار بسیار است و استودیو مشتاق آغاز آن است.

یکی از چالش‌های کمپانی برادران وارنر این است که بتواند فیلمی بسازد که هم از نظر منتقدان و هم از نظر اقتصادی موفق ظاهر شود. حتی با وجود اینکه شخصیت مرد آبی یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های دی‌سی است، در چند دهه اخیر مورد مضحکه‌های بسیاری قرار گرفته است.

اگر وان مسئولیت کارگردانی پادشاه آتلانتیس را بر عهده بگیرد، می‌تواند تبدیل به نقطه عطف جدیدی در مسیر حرفه‌ای کاری فوق‌العاده او شود. این کارگردان چيني تبار مالزيايي با ساخت فیلم‌های ترسناک کم بودجه وارد صحنه سینما شد. از جمله آثار معروف او می‌توان به اولین فیلم «اره»، «توطئه آميز» و قسمت دومش و همچنین اولین فیلم «احضار روح» اشاره کرد.