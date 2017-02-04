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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

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بکارگیری سامانه‌های موشکی بومی در رزمایش «مدافعان حریم ولایت»

بکارگیری سامانه‌های موشکی بومی در رزمایش «مدافعان حریم ولایت»

در مرحله اصلی رزمایش پدافندی نیروی هوافضای سپاه انواع سامانه های راداری و موشکی بومی و کاملاً ایرانی بکارگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله اصلی رزمایش «مدافعان حریم ولایت» نیروی هوافضای سپاه انواع سامانه‌های راداری و موشکی که به همت متخصصان و دانشمندان توانمند کشورمان طراحی و ساخته شده است، بکارگرفته شد.

بنابراین گزارش، این سامانه ها شامل سامانه موشکی سوم خرداد، سامانه موشکی طبس، سامانه موشکی صیاد ۲ و نیز سامانه‌های راداری برد بلند قدیر، سامانه راداری برد متوسط مطلع الفجر و سامانه راداری رعد و کاوش، است.

بخشی از ویژگی‌های سامانه های موشکی و راداری بکارگیری شده در رزمایش پدافندی سپاه به این شرح است:

سامانه موشکی سوم خرداد

سامانه پدافندی بومی با برد ۷۵ کیلومتر و ارتفاع ۳۰ کیلومتر با قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح مقطع راداری پایین و فناوری مقابله با جنگ الکترونیک با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا را داراست.

این سامانه چابک، متحرک و با قابلیت تحرک پذیری بسیار بالا است.

سامانه موشکی طبس 

سامانه پدافندی بومی با برد ۶۰ کیلومتر و ارتفاع ۳۰ کیلومتر برای مقابله با انواع اهداف متخاصم و مقابله با جنگ الکترونیک با تکنولوژی روز دنیا است.

سامانه طبس چابک، متحرک با قابلیت تحرک پذیری بالا قادر به رهگیری اهداف و نیز تولید آسان است.

سامانه موشکی صیاد ۲ 

سامانه موشکی بومی با برد ۷۵ کیلومتر و ارتفاع ۳۰ کیلومتر با قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح مقطع راداری پایین و پنهان کار است.

این سامانه موشکی با قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک به دست محققان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است.

رادار برد بلند قدیر 

سامانه راداری سه بعدی برد بلند جهت کشف و ردگیری تهدیدات هوایی تا برد ۱۱۰۰ کیلومتر است.

این سامانه راداری قابلیت کشف و ردگیری ریزپرنده ها و اهداف پنهان کار را دارار می باشد.

رادار مطلع الفجر

سامانه راداری برد متوسط جهت کشف و ردگیری تهدیدات هوایی در برد ۵۰۰ کیلومتر است.  

سامانه راداری مطلع الفجر قابلیت کشف و ردگیری انواع هواپیما و پهپاد را دارد.

سامانه راداری کاوش 

سامانه راداری سه بعدی برد کوتاه جهت کشف و ردگیری تهدیدات هوایی در برد ۱۵۰ کیلومتر و ارتفاع پست است.

این سامانه راداری قابلیت کشف و ردگیری اهداف هوایی ارتفاع پایین و موشک های کروز را دارد.

کد مطلب 3896407

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