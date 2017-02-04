الکترونیکی شدن طرح پارکبان در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سروری با بیان اینکه اجرای طرح پارکبان به صورت دستی باعث ایجاد نارضایتی هایی برای مردم شده است، افزود: بنابراین شورای عالی ترافیک مصوب کرد در تمام شهرهای کشور این طرح به صورت الکترونیکی اجرا شود.

وی افزود: در اجرای طرح الکترونیکی پارکبان سیم کارت هایی حاوی پلاک ماشین و شماره تلفن همراه فرد بر روی شیشه جلوی تمامی خودروها نصب می شود که اطلاعات آنها توسط دستگاه های بارکد خوان از طریق اینترنت به سرور مرکزی ارسال می شود.

مسئول اداره ترافیک و حمل و نقل شهرداری ایلام یادآور شد: هزینه نصب این سیم کارت ها در مرحله نخست ۵۰ هزار ریال است که ۲۰ هزار ریال آن هزینه سیم کارت و ۳۰ هزار ریال نیز شارژ اولیه است که امکان شارژ مجدد نیز وجود دارد.

سروری افزود: در حال حاضر اجرای طرح پارکبان به صورت الکترونیکی تنها در خیابان های هسته مرکزی شهر ایلام انجام می شود اما این آمادگی وجود دارد که در هر خیابانی که مشکل پارک وجود داشته و برخی ساکنان و یا کسبه به صورت اختصاصی از آن استفاده کنند، اجرا شود.

وی هدف از اجرای این طرح را جلب رضایت مردم و استفاده عادلانه و برابر تمامی شهروندان از محل های پارک خودرو عنوان کرد.