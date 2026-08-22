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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

نجات جان کوهنورد مصدوم در ارتفاعات «سیر سراب» لرستان

نجات جان کوهنورد مصدوم در ارتفاعات «سیر سراب» لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از نجات جان کوهنورد مصدوم در ارتفاعات کوه «سیر سراب صندل کاکارضا» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در ارتفاعات کوه «سیر سراب صندل کاکارضا»، تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلسله به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: امدادگران پس از دسترسی به فرد مصدوم، اقدامات اولیه امدادی شامل تثبیت وضعیت، فیکس‌کردن و آتل‌بندی ناحیه آسیب‌دیده را انجام دادند و در ادامه امدادگران پس از چندین ساعت پیاده‌روی در مسیر صعب‌العبور و دشوار منطقه، مصدوم را به پایین کوه منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: مصدوم پس از انتقال، به عوامل اورژانس پیش بیمارستانی تحویل داده شد تا اقدامات تکمیلی درمانی برای وی انجام شود.

کد مطلب 6923570

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