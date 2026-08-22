نجات جان کوهنورد مصدوم در ارتفاعات «سیر سراب» لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در ارتفاعات کوه «سیر سراب صندل کاکارضا»، تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلسله به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: امدادگران پس از دسترسی به فرد مصدوم، اقدامات اولیه امدادی شامل تثبیت وضعیت، فیکس‌کردن و آتل‌بندی ناحیه آسیب‌دیده را انجام دادند و در ادامه امدادگران پس از چندین ساعت پیاده‌روی در مسیر صعب‌العبور و دشوار منطقه، مصدوم را به پایین کوه منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: مصدوم پس از انتقال، به عوامل اورژانس پیش بیمارستانی تحویل داده شد تا اقدامات تکمیلی درمانی برای وی انجام شود.